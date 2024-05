El Ministerio de Capital Humano anunció qué pasará con el aguinaldo para las titulares de Acompañamiento Social y Volver al Trabajo, ex Potenciar , en junio. El Gobierno también confirmó el calendario de pago con fechas diferentes para cada prestación.



Los nuevos programas por desempleo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social son compatibles con otros que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y el adicional de Tarjeta Alimentar. Sin embargo, habrá una diferencia entre estos beneficios y los laborales.

Chau Potenciar Trabajo: el Gobierno confirmó qué pasará con el aguinaldo para Volver al Trabajo

Capital Humano confirmó que los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo no cobrarán aguinaldo en junio. De esta forma, al igual que en diciembre, no habrá pago adicional para titulares de Volver al Trabajo ni para Acompañamiento Social.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández, en las fechas de liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio y diciembre, las personas que accedían a la prestación por desempleo también recibían un adicional.

Los titulares tomaron este extra como una suerte de aguinaldo, ya que equivalía a la mitad del monto vigente para la prestación. Sin embargo, durante el nuevo mandato surgieron se decidió discontinuar este beneficio.

El Gobierno no pagará aguinaldo a los ex titulares de Potenciar Trabajo.

Otras medidas de la gestión de Javier Milie fueron desvincular el haber básico del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y congelarlo en $ 78.000 desde diciembre 2023, así como la nueva división y las bajas a distintos titulares a raíz de las irregularidades que denunció la Justicia.

¿Cuándo cobro Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en junio?

Un punto a remarcar es que Volver al Trabajo está destinado a personas menores de 50 años, mientras que Acompañamiento Social se liquida a los mayores de esta edad. Por otro lado, las fechas de pago son las siguientes:

Volver al Trabajo : miércoles 5 de junio de 2024.

: miércoles 5 de junio de 2024. Acompañamiento Social: lunes 10 de junio de 2024.

Por otro lado, ANSES ya no liquidará estas prestaciones, sino que quedarán a cargo de Capital Humano. La que apunta a los más jóvenes depende de la Secretaría de Trabajo, mientras que el otro beneficio es responsabilidad de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El Gobierno también decidió no abrir nuevas inscripciones a estos programas. Por lo tanto, los únicos titulares son aquellos que recibían el Potenciar Trabajo agrupados en las dos categorías.