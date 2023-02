Cecilia Moreau: "Es llamativo que la oposición no quiera debatir temas urgentes como moratoria previsional, monotech y Universidades"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, advirtió que "es llamativo que la oposición no quiera sentarse a debatir temas urgentes como el plan de pago de deuda previsional, monotech o universidades", y agregó que "los dueños de nuestras bancas son los argentinos que votaron en todo el país, nuestra obligación como legisladores nacionales es venir a trabajar".



En declaraciones radiales, Moreau sostuvo que "hay temas fundamentales como el proyecto de plan de pago de deuda previsional y la creación de Universidades, que contiene iniciativas de todos los bloques, que deben tratarse de manera urgente".





En ese sentido, subrayó que hay más de 800 mil personas que no se pueden jubilar porque no se otorga un plan de pagos, mientras ANSES tiene el dinero porque fue votado en el Presupuesto y añadió que "las mujeres son las más afectadas porque históricamente sufren precariedad laboral".



"La jubilación es un derecho que además es importantísimo porque garantiza el acceso al sistema de salud, a un ingreso", dijo la presidenta de la Cámara baja y ejemplificó en cuanto a la creación de Universidades que "el intendente de Río Tercero, que es de Juntos por el Cambio, me vino a pedir que votemos la creación porque para ellos es una manera de que la Ciudad resurja, así como pasa en Cañuelas o el Delta porque facilita el acceso a la educación universitaria".



"Si un pibe tiene que irse a estudiar a otro lado necesita un empleo, trasladarse, lo que genera un estado de desarraigo y limita también el acceso a la educación universitaria de calidad", afirmó Moreau y sentenció que "la población no tiene por qué ser rehén de la mezquindad electoral".



Respecto al trabajo parlamentario, la titular de la Cámara de Diputados expresó que "el temario de extraordinarias se puede seguir ampliando, como se lo comenté a diputados de otros bloques, tal como hicimos con la Ley Lucio y por la que el Presidente lo sumó en pocas horas".



En ese esa línea, manifestó que "tenemos una Justicia que no funciona en cuanto cuestiones cotidianas tales como un despido, casos de violencia de género o cuotas alimentarias. El Juicio Político es un proceso que la Constitución establece y en el que se presentaron iniciativas de muchos bloques parlamentarios" y finalizó que "no está mal que establezcamos un mecanismo de investigación sobre un Poder que se considera que avasalló a otro".