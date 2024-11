La tensión no afloja en el PJ: ahora una senadora K se cruzó con un intendente

Cotizaciones relacionadas

La interna peronista está lejos de aplacarse. Hoy, Anabel Fernández Sagasti , senadora nacional por Mendoza cercana a Cristina Kirchner, dijo que si bien "hay que mirar para adelante" le hizo "ruido" que Axel Kicillof no fuera explícito en su acompañamiento a la expresidenta en su carrera por conducir el PJ . Luego redobló la apuesta: dijo que el gobernador bonaerense está rodeado de "carroñeros".

Las declaraciones de la legisladora llegan cuando aún no pasaron 24 horas de la proclamación de CFK como nueva líder del PJ y tienen como destinatario a Kicillof y a su entorno: en particular apuntan al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

El jefe comunal del distrito ubicado en el sur del conurbano supo ser cristinista y animador del Instituto Patria , posicionamiento y lugar que abandonó para apostar a la figura de Kicillof como candidato presidencial en 2027. Su apartamiento, al principio cordial, se fue enturbiando y hoy todos los puentes están rotos. Ferraresi no oculta su enfrentamiento con Máximo Kirchner y lo señala como artífice de las últimas derrotas del peronismo.

Aunque Kicillof salió ayer a saludar la presidencia de Cristina en el PJ y mantiene en su gabinete a ministros de La Cámpora, Sagasti lo criticó con dureza en declaraciones periodísticas.

"Lo personal es político, no sé que le pasó por la cabeza. Le diría 'hermano, si tenés carroñeros a tu alrededor que se alimentan de esta pelea, volvé a la esencia, hermano'", señaló Sagasti.

Y agregó: "Para los que hablan de las formas: ¿cómo se conoció la candidatura de Axel a la Provincia de Buenos Aires? Tenía que ser un tuit del intendente de Avellaneda y no quiso Ferraresi. A mí lo que me hace ruido, hay que mirar para adelante, Axel tiene que estar, lo que me hace ruido es que por primera vez tiene un cargo institucional superior a Cristina y tiene esta actitud".

Avellaneda, de hecho, ha sido uno de los lugares predilectos para las apariciones de CFK desde que se conoció su intención de competir por el PJ: lo hizo en tres ocasiones y nunca compartió la actividad con el cacique local.

Tiempo pasado, cuando Ferraresi era un leal al cristinismo

El jefe comunal, por su parte, salió a defenderse en la red social x y pidió que "nadie se confunda con mentiras". Además de ratificar su predilección por Kicillof y sin hacer mención a Cristina Fernández, mostró las capturas de pantalla del momento aludido por Sagasti para demostrar que había sido él quien finalmente anunció la candidatura del exministro de Economía a la Provincia.

Que nadie se confunda con mentiras. Siempre estuve y voy a estar del mismo lado.



Es tiempo de trabajar y proponer alternativas a Milei. En eso debemos enfocarnos, un peronismo fuerte, unido y con futuro junto a @Kicillofok. pic.twitter.com/28tSRxHm4H — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) November 6, 2024

Mientras tanto, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, desmintió no haber conseguido los avales para presentarse a la interna y dijo que, en cambio, su espacio nunca pudo controlar las firmas presentadas por Cristina Fernández.

"Hemos presentado los avales en tiempo y forma y después desaparecieron. No estoy dolido, hubiera sido bueno que Cristina llegara al PJ con el voto de los afiliados, no con el voto de (la jueza electoral, María Servini de Cubría", dijo en declaraciones con La Mañana de CNN, por CNN Radio

Por su parte, el diputado Máximo Kirchner encabezó un acto en la localidad de Esteban Echeverría, municipio conducido por otro dirigente distanciado de Cristina: Fernando Gray. "Algunos creen que construyen autoridad enfrentando a Cristina como diciendo "me estoy peleando con la más grandota". No, te estás peleando con la que persiguieron, con la que quisieron matar, con la que pone la cara", subrayó el diputado en lo que pareció un tiro por elevación al jefe comunal.

En ese cruce de señalamientos que se da por estas horas dentro del peronismo, también hubo lugar para que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, refrendara su posicionamiento junto a CFK: "No hay discusión respecto de que Cristina conduce, no hay que dar vuelta ninguna página ni hay que escribir una nueva canción", dijo en clara referencia a dichos que algún tiempo atrás había dejado el gobernador bonaerense.

Pocas horas antes, había compartido escenario con el ministro de la Comunidad de la Provincia y exlíder de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, y había destacado como ejemplo a una cooperativa de reciclaje de Villa Itati.

"Gracias al trabajo conjunto entre la comunidad y los Estados municipal y provincial, esta cooperativa puede volver a funcionar. Un ejemplo de lo necesario en la hora actual: esfuerzo conjunto y capacidad de sobreponerse a las adversidades, sabiendo que trabajar unidos es siempre la mejor respuesta", añadió Mayra.