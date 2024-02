Carne, leche o arroz: qué alimentos son más caros o más baratos que en países vecinos

La dolarización llegó a algunos productos de la canasta básica: la leche, los fideos y el arroz ya cuestan, en dólares, lo mismo o más que en los países vecinos. Algo similar sucede con la nafta. Los salarios , en tanto, quedaron rezagados.

Una comparación de precios de la canasta básica arroja que el sachet de leche entera de primera marca cuesta, en un supermercado, en torno a los 1110 pesos. Es un dólar con un centavo, al precio blue de este lunes 19. En Uruguay, siempre más caro que la Argentina, el mismo producto cuesta 1,1 dólar. En Brasil, el litro de leche entera se consigue al equivalente a 0,91 dólar. En Paraguay, un envase de 900 centímetros cúbicos se vende a 77 centavos de dólar. En Ecuador, un país con una economía distinta a la de Argentina, pero dolarizada, ronda los 0,95 dólares.

Con los fideos secos pasa algo similar. Un paquete de primera marca cuesta unos 1300 pesos en un supermercado de Buenos Aires, o 1,18 dólares. En Uruguay, el paquete -de marca argentina- es más caro: 1,76 dólares. Pero en Paraguay cuesta 1,23 dólares y en Brasil, 0,57. El precio local es similar al de Ecuador, donde el paquete ronda los 1,11 dólares.

El arroz es un caso llamativo, ya que Argentina produce el cereal. El paquete de primera marca de arroz de un kilo se comercializa a $ 3230 en una de las principales cadenas del país. Son casi 3 dólares al precio blue. En Uruguay, sale la mitad: 1,53 dólar. En Brasil, u$s 1,47. En Paraguay, u$s 0,85 Y en Ecuador, u$s 1,9.

Precios liberados

El camino hacia la dolarización de los combustibles también es marcado. Según Global Petrol Prices, con datos hasta la semana pasada, el litro de nafta rondaba en Argentina 0,978 dólares (al tipo de cambio oficial. En Ecuador, la nafta es más barata: 0,634 dólar por litro. Pero Argentina ya está en un rango similar al de países vecinos . En Brasil, cuesta u$s 1,161 por litro y en Paraguay, 0,844. En Uruguay, el combustible es mucho más caro: 1,924 por litro.

Los precios se dispararon luego del cambio de gobierno -por el fin de los acuerdos entre la Secretaría de Comercio y las firmas de consumo masivo- y, sobre todo, por la devaluación de mediados de diciembre. Según el Indec, el precio del arroz se duplicó entre noviembre y enero: saltó 100,5%. Algo similar ocurrió con el aceite: la botella de 1,5 litros de aceite de girasol aumentó 106,6 en dos meses. El litro de leche subió 84,3 por ciento.

La leche aumentó casi 85% en dos meses, según el Indec.

A pesar de la persistente inflación y del shock que tuvo en la canasta básica el combo de liberación y suba del tipo de cambio, muchos productos siguen siendo más baratos que en países vecinos. Es el caso del aceite. Aunque más que duplicó su precio en dos meses, la botella de girasol de 900 cm3 cuesta el equivalente a u$s 1,17 dólares en la Argentina, pero llega a u$s 3,04 en Uruguay y a u$s 3,26 en Paraguay. En Brasil, cuesta algo menos de dos dólares.

La carne sigue "barata"

El pollo y la carne vacuna también son más accesibles en Argentina. El pollo entero se vende, en supermercados a un precio de $ 1700 por kilo en Buenos Aires, o u$s 1,54. En Brasil, donde su consumo está más extendido, cuesta u$s 2,07. En Paraguay, u$s 1,97. En Uruguay, salta a u$s 4,83. En el dolarizado Ecuador, el pollo entero se vende a u$s 3,58 por kilo.

El asado se promocionaba a $ 4999 por kilo en supermercados, o u$s 4,54. Es casi la mitad de lo que sale en Uruguay: u$s 8,41 por kilo. En Paraguay, el precio es un poco más alto que en Buenos Aires: u$s 4,79. En Brasil, mejor pollo: u$s 14,41 la picaña en supermercados.

El rezago de los salarios

El sitio Preciosmundi, que permite comparar precios de distintos países, arroja que el precio de la indumentaria ya es similar al de países vecinos. A un dólar oficial de $ 850, el calzado y la ropa es más cara que en Brasil y tiene precios similares a los de Uruguay. En Ecuador, la indumentaria es más barata.

Los precios se van acercando, a distinto ritmo, a los de la región. Pero los salarios quedan más rezagados. El salario mínimo, planchado en $ 156.000 hasta nuevo aviso, equivale a unos 143,5 dólares paralelos. En Brasil, es del doble: u$s 291. En Paraguay asciende a u$s 367 y en Uruguay llega a u$s 570. En Ecuador, el piso salarial es de 460 dólares.