Cambian los medicamentos gratis del PAMI: los requisitos para mantener la cobertura en febrero 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó cuáles son los nuevos requisitos que deberán cumplir los jubilados y pensionados, para mantener la cobertura del 100% en los medicamentos gratuitos.

La obra social aplicó importantes modificaciones sobre los remedios a los que los adultos mayores pueden acceder sin costo. Por tales motivos, es importante tener en cuenta las condiciones que deben darse para aplicar al beneficio.

Esto se debe a que, en 2024, anunció una lista de medicamentos que dejarán de tener la cobertura este año, salvo que se presente un formulario de excepción.

Medicamentos gratis del PAMI: los requisitos para mantener la cobertura en febrero



PAMI estableció nuevos criterios socioeconómicos para determinar quién puede acceder o no a la cobertura del 100% en los medicamentos seleccionados. Entre ellos, se encuentra:

Tener ingresos que no superen el equivalente a 1,5 veces el salario mínimo.

No estar afiliado a una obra social o sistema de medicina prepaga.

Ser propietario únicamente de una vivienda.

No poseer bienes de lujo, como aeronaves o embarcaciones.

No tener vehículos con menos de 10 años de antigüedad.

No contar con activos societarios que reflejen capacidad económica elevada.

Vale destacar que, en el caso de contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUP) estarán exentos de cumplir con estos requisitos. Solamente, los ingresos mensuales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

Medicamentos gratis del PAMI.

¿Cuáles son los medicamentos que ya no tendrán cobertura gratuita?



Dentro de la lista de fármacos que dejaran de tener una cobertura del 100% en 2025, se encuentran:

Ácido acetilsalicílico

Aciclovir

Benznidazol

Betametasona

Carbonato de calcio

Citrato de calcio

Ceftriaxona

No obstante, el director del PAMI, Esteban Leguízamo, aseguró en Radio Continental: " No eliminamos ningún medicamento de nuestro vademecum, lo que hicimos es revitalizar el sistema de subsidio social, que está a disposición de todos los jubilados que no puedan pagar su medicación ".

En este sentido, indicó que los jubilados y pensionados podrán realizar un trámite para seguir manteniendo la cobertura de los remedios, mediante el Subsidio Social.

¿Cómo solicitar el Subsidio Social para los medicamentos gratis del PAMI?



Los afiliados deberán realizar un trámite a través de la página oficial del PAMI o en una agencia de manera presencial, con la documentación pertinente para solicitar la medicación.