Cuánto cuesta ahora sacar el pasaporte

En línea con el aumento de precios generalizado, el Gobierno modificó este viernes el valor de un trámite clave que realiza el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer): el pasaporte.

La medida ya había sido adelantada esta semana y ahora se confirmó a través de la Disposición 832/2023 publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Santiago Juan Rodríguez, director de la entidad que depende del Ministerio de Interior a cargo de Eduardo "Wado" de Pedro.

El ReNaPer se encarga de otorgar el Pasaporte Ordinario para argentinos, el Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados y el Pasaporte Excepcional para Extranjeros, excluyendo los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales.

En este sentido, la entidad actualizó los valores para tramitar estos papeles con el objetivo de "continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos", según remarca la medida en sus considerandos.

La actualización corre "en sintonía con valores de referencia para documentos análogos en países de la región" y modifica los montos de las siguientes gestiones:

expedición del Pasaporte Ordinario para argentinos de entrega regular;

para argentinos de entrega regular; arancel adicional por el trámite de Pasaporte exprés ;

; arancel adicional por el trámite de Pasaporte de entrega en 24 horas ;

; arancel adicional por el trámite de P asaporte de resolución inmediata ;

; Gestión del Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados ,

, Gestión del Pasaporte Excepcional para Extranjeros.

El organismo también precisó que la última actualización tarifaria había sido aplicada en noviembre del 2021 y remarcó que con el nuevo cuadro el pasaporte argentino seguirá costando un 30% menos que el promedio de toda la región.

A pesar de esta actualización, Argentina continúa siendo el país de la región con menor precio para la emisión de pasaportes de 10 años de validez ya que, actualizado en dólares al valor oficial de $ 365, el precio pasará de u$s 38 a u$s 41, mientras que el promedio regional es de u$s 71.

Cuánto cuesta sacar el pasaporte de Argentina

Así, el trámite del pasaporte regular pasará a costar $ 15.000 de base, monto que aumenta en caso de optar por una gestión acelerada. Además, el ReNaPer también sumará a partir de esta actualización un nuevo servicio de gestión en 24 horas que costará unos $ 45.000 en total, el cual se suma a la entrega inmediata de $ 75.000.



Junto a esto, cabe resaltar que los argentinos pueden entrar únicamente con su DNI vigente a los siguientes países del Mercosur ampliado: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El cuadro tarifario completo del ReNaPer para los trámites de gestión de pasaportes y documentos de viaje a partir de este viernes es el siguiente: