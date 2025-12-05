A medida que se acercan las fiestas y con estas las fechas de mayores transacciones, es clave conocer los límites de extracción de efectivo en cajeros automáticos.

Los montos máximos que un usuario puede retirar varían no solo entre bancos, sino también según el tipo de red utilizada y la categoría de la cuenta del cliente.

Extracción de efectivo en cajeros automáticos

El factor que más impacta en el límite de retiro de efectivo es si se utiliza un cajero del mismo banco emisor de tu tarjeta o de una red distinta.

El cajero de tu banco te permite acceder al límite superior que la entidad te tiene asignado. Este es el monto que podés modificar vos mismo por Home Banking .

Cuando usás el cajero de un banco distinto al tuyo, la entidad dueña del cajero impone un límite de retiro por transacción, que en la actualidad suele ser de $ 60.000. Aunque tu límite de cuenta sea mayor, solo podrás retirar dicho monto en ese cajero.

Si el límite de tu cuenta es bajo por defecto, podés gestionarlo para acceder al máximo que permite tu banco. La mayoría de las entidades ofrecen la opción de aumentar el límite de extracción a través de home banking o a través de las aplicaciones móviles oficiales.

Banco por banco, el tope máximo en diciembre

Banco Límite máximo en cajeros propios Cajeros de otras entidades Nación Hasta $1.000.000 ~$60.000 Provincia Hasta $800.000 ~$60.000 BBVA Hasta $2.000.000 ~$60.000 Santander Entre $900.000 y $3.600.000 (Varía según la categoría de la cuenta) $60.000 (límite fijo) Macro Retiro con tarjeta: el límite es fijado por el cliente en Home Banking. Sin tarjeta: máximo $300.000 por operación. ~$60.000 Galicia Hasta $4.000.000 (Tope diario total que incluye todos los canales). La extracción por cajero es solo una parte de ese límite. ~$60.000 ICBC Entre $400.000 y $550.000 ~$60.000

Retiro de efectivo: cuándo los bancos notifican operaciones a ARCA

Tras las medidas aplicadas por el Gobierno nacional, los bancos deberán informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero solo cuando una persona realice extracciones de cajeros por montos superiores a $ 10 millones.