Cadena de conspiraciones, la pelea de La Cámpora con Guzmán y el aviso del Presidente

La pelea es entre La Cámpora y Martín Guzmán. Apenas el avión del Presidente aterrizó de regreso de la gira por Europa, Alberto Fernández leyó varios mensajes en su celular en los que le avisaban que el duro discurso de Máximo Kirchner en Lanús estaba dirigido contra el ministro de Economía y no en contra suya. "Me da igual", dijo y mandó a contestar que el responsable del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene todos los apoyos que necesita como ministro excepto el de una "minoría intensa" en referencia a la agrupación que lidera el hijo de la Vicepresidenta.

"No me van a imponer un camino sin retorno", reiteró el Presidente más convencido de que hizo bien al acordar con el FMI y evitar el default en un contexto de guerra.

Emmanuel Macron y Alberto Fernández en París

Que no habrá cambios lo repitió el canciller Santiago Cafiero el fin de semana. Aunque ya no es jefe de Gabinete sigue ocupando el mismo lugar de extrema confianza en la intimidad presidencial y organiza una reunión de la mesa del PJ nacional para ordenar al partido de Gobierno. El sábado por la mañana planteó que el objetivo es "continuar recuperando la economía y el empleo" y "ser más eficientes y efectivos con la política distributiva". El Presidente y Cafiero mantienen el mismo libreto con Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas: no tienen la urgencia cristinista y prefieren una recuperación más lenta pero, insisten, sobre "cimientos más firmes"



Máximo Kirchner y una fuerte crítica a Alberto Fernández: "Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer" - El Cronista



"Este es el rumbo correcto", le dijo el Presidente a El Cronista ya en Olivos. A los cercanos les ha explicado que escucha a Máximo Kirchner cuando pide "algo razonable". "Y accedo", admite sobre algunos proyectos de ley como la presión que recibió desde el Congreso con un proyecto de resolución para adelantar la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil. A Massa no solo lo escucha sino que le tiene absoluta confianza. A Cristina Kirchner asegura que la sigue "participando" de las medidas importantes de su gestión aunque a través de terceros.

Podría decirse que el Presidente volvió de su viaje a España, Alemania y Francia empoderado. Cree que Argentina es un actor importante en el mundo y que por eso pudo organizar la gira en sólo 48 hs y hasta sumó al reelecto Emmanuel Macron. Con él y con el canciller alemán y con el presidente y el rey de España conversó sobre la guerra. Respecto a Cristina repitió que le tiene afecto y respeto pero sintió coincidencia con sus interlocutores respecto a la mirada sobre las "viejas" recetas cristinistas que no aplican a su criterio sobre la actual coyuntura.

"CONSPIRACIONES"

En el kirchnerismo duro cayeron mal los mensajes que trascendieron de los vuelos por Europa. Al Presidente le cayó mal que se replicara en los grupos de whatsapp de la militancia un artículo según el cual Agustín Rossi le habría ofrecido un cargo en el Gobierno a Florencio Randazzo. Se atribuyó la "operación" directamente a La Cámpora.

Rossi se anotició en Mendoza donde estaba por dar una charla en la que hablaría a favor de "fortalecer el liderazgo de Alberto". Recibió el mensaje reenviado varias veces pero desmintió su contenido ante este medio. Es cierto que tomó un café con el diputado nacional que integra el interbloque Federal. La cita ocurrió dos semanas atrás en Casablanca, el histórico bar ubicado en la esquina de Rivadavia y Combate de los Pozos. Se cruzaron en un pasillo del Congreso y Randazzo invitó al ex ministro de Defensa. Los vieron y saludaron varios diputados y hasta algunos periodistas.

Máximo Kirchner en un acto con militantes en Lanús Oeste

En la semana circuló otra versión conspirativa pero en este caso atribuida al kirchnerismo bonaerense. Los que dividen al Frente de Todos entre "nosotros" y "ellos" la desmintieron ante la consulta de este diario. El rumor oído en la Legislatura mencionaba un sondeo sobre el adelantamiento de las elecciones en Buenos Aires para el 29 de marzo. Si el desdoblamiento le diera un triunfo anticipado al kirchnerismo estaría garantizada la carrera electoral de Cristina Kirchner para volver a la Casa Rosada. En la oposición temen que la estrategia incluya adelantar la elección a senador nacional, con ella de candidata. Constitucionalmente no es posible pero en esa hipótesis Juntos por el Cambio advierte que podría haber un planteo en busca del aval del juez electoral Alejo Ramos Padilla. "No pasaría la Corte y ya en Cámara lo bocharían, además Axel Kicillof no quiere desdoblar y Cristina es muy institucional", bocharon el plan varias fuentes consultadas.

Campaña mística para 'Cristina 2023' y el libro que no perdona el kirchnerismo - El Cronista



GESTOS DE UNIDAD

En esa división oficialista hay un tercer sector, los del medio. La semana que pasó quedó claro en el Senado que a la hora de votar están todos juntos. Pero los que no comparten los "modos" del kirchnerismo duro piden moderar la confrontación para negociar leyes K en las que sí creen como la del fondo para pagarle al FMI con tributos a los bienes no declarados en el exterior. "Nos enredamos en si es fuga o blanqueo y no acordamos nunca nada", se quejó un senador.

También los del medio piden que haya alguna conversación entre Cristina y Alberto Fernández que alivie la tensión permanente y el impacto negativo sobre la imagen del conjunto. Entre esos, varios se despegaron y apoyaron la boleta única de papel. Lo hizo el senador correntino Carlos 'Camau' Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider. También el gobernador Gustavo Bordet. Los tres ya habían reclamado esa reforma y no pueden ir contra su propio archivo.

Lo que muchos no terminan de ver con claridad es la convicción del Presidente para fortalecer un armado. Aquellos que preferirían el crecimiento de una opción peronista no K se entusiasmaron con los planteos firmes de Alberto Fernández pero se desilusionaron cuando en el segundo tramo del viaje, entre Alemania y Francia, él mismo relativizó lo que había dicho.