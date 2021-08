Brasil y China concentran el 22% de las exportaciones argentinas: ¿cuáles son los principales productos?

Brasil y China comparten, en materia de comercio exterior, un raro privilegio. Desde hace más de seis años son los dos principales socios comerciales de la Argentina y concentran el mayor volumen en exportaciones, aunque tienen un perfil totalmente diferente a nivel de demanda de bienes.

Mientras que China se destaca por ser el destino de productos primarios , Brasil es el comprador privilegiado para la industria automotriz, químicos y plásticos, vinos, leche entera en polvo y energía eléctrica , aunque también de algunos productos primarios como trigo y cebada cervecera.

En el caso de China el eje del mix exportador argentino atraviesa los embarques de poroto de soja, aceite de esa oleaginosa, carne vacuna (congelada y mayormente con hueso), camarones y langostinos.

Según datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA), que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el jueves pasado, las exportaciones a Brasil totalizaron u$s 946 millones, mientras que las importaciones treparon a u$s 1104 millones, arrojando de ese modo un déficit en la balanza comercial de u$s 158 millones.

Con esos datos mantiene la primera posición entre los socios comerciales de Argentina, un lugar que lleva desde hace casi dos décadas y que sólo perdió a manos de China durante cuatro meses, entre abril y julio de 2020 , cuando la pandemia de coronavirus virtualmente paralizó el comercio mundial, aunque no así el intercambio de productos alimenticios.

Carne: cuánto cayó la producción desde el cierre de las exportaciones



En los primeros siete meses de este año, las exportaciones al socio mayor del Mercosur se ubicaron en u$s 5901 millones, mientras que las importaciones llegaron a u$s 6883 millones, con un saldo negativo de la balanza comercial de u$s 982 millones.

En cuanto a China, ya definitivamente consolidada como el segundo socio comercial de la Argentina, el total de exportaciones fue en julio de u$s 616 millones, y acumula u$s 3353 millones en los primeros siete meses del año.

En cuanto a las importaciones, los números determinan un rojo difícil de revertir. En julio llegaron a u$s 1072 millones y u$s 6916 millones en lo que va del año. El déficit comercial, claramente, es mucho más importante trepando a u$s 3563 millones en siete meses.

De esta manera, Brasil y China representan juntos un valor de exportaciones equivalentes a los cinco países que le siguen en el ránking, Estados Unidos, Chile, India, Vietnam y Países Bajos.