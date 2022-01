Roberto Cachanosky: el "derroche" de gasto público, su pesimismo sobre el FMI y la comparación entre Argentina y el narcotráfico

"El acuerdo con el FMI es poco probable". La dura definición pertenece al economista Roberto Cachanosky, quién no ve cercano el cierre de un acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reestructuración de la deuda generada por el préstamo de u$s 44.000 millones otorgado al expresidente Mauricio Macri.

Pese a estas definiciones, Cachanosky indicó que sin acuerdo las condiciones económicas nacional van a ser "más o menos" las mismas que en la actualidad. Así se justificó: "Fijate que todavía no estamos en default y el riesgo país está casi en 1900 puntos básicos".

Tal como indica el economista, esto implica pagar una tasa de interés del 19% en dólares anual, lo que Cachanosky definió como "un disparate que ningún país del mundo lo puede pagar", ya que "ni al narcotráfico le da esa tasa de rentabilidad".

"Argentina no va a poder pagar la deuda, así que no se va complicar más. Lo que pasa es que si usted acuerda con el Fondo, es un paso, es una condición necesaria pero no suficiente para que la economía para pueda arrancar", consideró el economista en una entrevista realizada por el canal NetTV.

Y agregó: "Después va a necesitar un plan económico como la gente y un respaldo político que le de al equipo y al plan económico consistencia, seguridad, y no tenemos nada de eso".

En tanto, vaticinó que "va a ser un año complicado para la gente, no va a ser fácil, para todos va a ser complicado porque es un Gobierno sin credibilidad ni confianza".

"La única forma en la que Argentina puede salir adelante es con inversiones y la Argentina no va a tener inversiones en estas condiciones , con un Gobierno que ente ellos se pelean y no se ponen de acuerdo y el dólar no tiene techo en estas condiciones porque depende de cuánto emita el banco central para financiar el gasto público que tiene", afirmó.

En tanto, evaluó que "el Gobierno tiene que bajar el gasto público" porque "el derroche que hay es infernal".



"Ellos políticamente no quieren hacer eso. Si me dicen dónde se puede bajar, nos podemos pasar toda la tarde viendo dónde se puede bajar y mucho, a nivel nación, provincia y municipios", afirmó.

Roberto Cachanosky: cuánto estará el dólar para el economista.

Por otra parte, Cachanosky se refirió también a la cotización del dólar en 2022 y fue pesimista a la hora de ponerle un techo al precio de la divisa estadounidense.

"No sabemos hasta dónde va a llegar el dólar, depende cuánto más emita el Banco Central para financiar el Tesoro", analizó.

"En 2021 el principal ingreso del Tesoro no fue ni el IVA, ni Ganancias, ni los aportes patronales, ni impuestos patronales, fue la emisión monetaria", precisó.

Recordó que "en 2020 también ocurrió lo mismo. Pero este año se emitió casi lo mismo que en 2020 cuando la economía estaba totalmente parada por la cuarentena".

"El impacto es inevitable, en algún momento se iba a traducir esto en aumento de precios y por qué no iba a subir el dólar si es un precio más de la macroeconomía" , añadió.

Por último criticó al Gobierno por decir que "la emisión monetaria no genera problemas". "Sin embargo cuando se hacen las cuentas y ves cómo aumenta la cantidad de dinero en circulación y cómo aumentan los precios la relación es casi 1 a 1", concluyó.