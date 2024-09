Blanqueo en la recta final: la agresiva campaña del Gobierno, del fútbol a los "perfiles de riesgo"

La Etapa 1 del blanqueo de capitales se acerca a su fin, si es que el Gobierno no decide prorrogar este plazo. La relevancia de este período no solo se basa en que es la más barata, sino en que además es la única en la que se puede ingresar efectivo. El ministro Luis Caputo adhirió la semana pasada al comentario de un usuario de redes que planteó: "el que no blanquea es un boludo".

La etapa que vence el 30 de septiembre es sensible en un escenario en que los argentinos tienen en "otras inversiones" más de u$s 270 mil millones que podrían entrar en la etapa, de los cuales u$s 262 mil millones están en moneda y depósitos. Esto incluye desde fondos en cajas de seguridad hasta guardados "abajo del colchón". La expectativa es que el Gobierno pueda sumar con este mecanismo alrededor de u$s 10 mil millones en reservas.

A 10 días de que se termine esta etapa, se intensificaron las notificaciones a usuarios que tienen mayores posibilidades para aprovechar los beneficios del régimen.

AFIP ya había realizado una campaña de difusión en la que señalaba que los contribuyentes que recibían las notificaciones cumplían con algún requisito o inconsistencia que les permitiría aprovechar ya sea la moratoria o el blanqueo. En esa oportunidad no detallaba en qué aspectos eran las inconsistencias registradas.

En una nueva campaña de difusión, algunos contribuyentes recibieron notificaciones en las que los alertaban sobre fiscalizaciones en curso o nuevas inconsistencias.

"Tené en cuenta que ya entró en vigencia el Nuevo Pacto Fiscal, que incluye los regímenes de regularización de activos y obligaciones", leen las notificaciones recibidas por los contribuyentes. Contadores de los notificados explicaron a este medio que no se trata de envíos masivos, sino de clientes que tienen perfiles de mayor riesgo .

Las notificaciones destacan además los beneficios como la condonación de multas e intereses resarcitorios o punitorios por incluir la deuda en un plan de facilidades de pago. Además, destaca que incluyen beneficios mayores en la condonación de intereses para aquellos que realicen pagos al contado o un plan de hasta 3 cuotas.

Además de esta campaña focalizada, el fisco intensificó la difusión masiva a través de YouTube, mientras que los bancos aprovecharon la televisación de eventos deportivos.

Las conferencias diarias del vocero presidencial Manuel Adorni incluyen en la transmisión oficial la propaganda para adherir al Pacto Fiscal.

Además, en la publicidad del partido de Copa Libertadores de esta semana entre River y Colo Colo se pudo ver una promoción para abrir una cuenta CERA para regularización de activos por parte de los bancos.

Esta semana también aparecieron las publicidades dentro de la propia página de AFIP.

Por ahora, el blanqueo reporta, desde su reglamentación, una acumulación de u$s 3.623 millones en depósitos del sector privado según datos de Adcap. Así, se ubica u$s 1.562 millones por encima del de Macri si se comparan los primeros 44 días de ambos regímenes. Para fin de mes, estiman que deberían llegar a u$s 5.675 millones.