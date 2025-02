Blanqueo: termina la etapa 2, ¿hasta cuándo se puede ingresar y cómo hacerlo?

Luego de haberse prorrogado dos veces la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos, el "blanqueo", todavía está abierta la segunda. Esta permite a quienes que no se adhirieron en la primera fase regularizar sus bienes a un costo accesible, siempre que se cumplan ciertos plazos y condiciones .

Hay determinados contribuyentes a los que les convendría ingresar. Quiénes son, cómo viene el procesamiento de la información de Estados Unidos.

Blanqueo de capitales, segunda etapa: hasta cuándo se puede ingresar

El 7 de febrero, inclusive termina la segunda etapa del blanqueo de capitales con una alícuota 0 (cero) hasta u$s 100 mil y del 10% cuando se supere la cifra. Frente a este escenario, los tributaristas afirman que aún hay ciertos contribuyentes a los que les convendría ingresar.

"Los que pueden quedar para la segunda etapa son quienes no necesitaban hacerlo si o si en la primera", afirmó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez . Destacó que entre ellos podrían estar los de cuentas en Estados Unidos, impulsados por el intercambio automático de información.

En esta etapa, a diferencia de la primera, ya no podrá blanquearse dinero en efectivo. Desde ahora solo se podrán regularizar otros bienes, como inmuebles, vehículos y participaciones societarias.

En cuanto a la tercera del blanqueo de capitales, que irá desde el 8 de febrero hasta el 7 de mayo, ambas fechas inclusive , también se encuentra vigente el Mínimo No Imponible (MNI) de u$s 100 mil -cuando se supera aplica una alícuota del 15%-.

El tapón fiscal ante ARCA

Uno de los mayores beneficios que marcan que los tributaristas de la adhesión al Régimen de Regularización de Activos es el "tapón fiscal": el "perdón" al que acceden los contribuyentes frente a la ARCA por pecados pasados.

"Es uno de los incisos más importantes que tiene el blanqueo", destacó Domínguez. Y agregó: "Puede que a alguien le convenga declarar u$s 100 mil para tener el tapón fiscal y que no la (ex) AFIP no le puedan hacer un ajuste por años pasados".