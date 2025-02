Blanqueo de capitales: cierra la etapa 2, ¿qué beneficios que se pierden?

En cinco días, el viernes 7 de febrero , finaliza la "Etapa 2" del Régimen de Regularización de Activos y ciertos contribuyentes que no adhieran perderán un importante beneficio. Pese a ello, en el Gobierno hay una baja expectativa de ingresos.

Tras las dos prórrogas que concedió el ministro de Economía, Luis Caputo a la primera etapa para sumar adhesiones, se modificaron las fechas originales de la Ley 27.743. Con ello, se cambiaron los plazos de la segunda ( quedo del 9 de noviembre de 2024 al 7 de febrero de 2025, ambas fechas inclusive ).

Los beneficios que se pierden

Así, el próximo viernes termina la "Etapa 2" y con ello, la posibilidad de exteriorizar activos con una alícuota del 10% cuando se supere el Mínimo No Imponible (MNI) de u$s 100 mil. Desde ese día en adelante se aplicará un impuesto del 15% sobre el excedente.

Según pudo saber El Cronista con fuentes internas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), no hay expectativas de una importante recaudación o no al mismo nivel de la primera en donde ingresaron u$s 266.763.456 millones por el impuesto especial de regularización.

Y eso responde a que, según explican puertas adentro, es una etapa más "cara" que la anterior (en la primera cuando se superaban los u$s 100 mil se pagaba una alícuota del 5% en lugar del 10%). A su vez, de que en esta no está disponible la posibilidad de exteriorizar dinero en efectivo -vía permitida por cuentas bancarias-.

Una situación que ya había sido alertada a este medio por el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez. "Los que pueden quedar para la segunda etapa son quienes no necesitaban hacerlo si o si en la primera", afirmó.

"Supongamos que el contribuyente no exteriorizó nada en la primera etapa y no supera los u$s 100 mil, es lo mismo si blanquea en la etapa 2 o 3 a los fines del Régimen de Regularización de Activos porque no paga impuesto, aplica el MNI", puntualizó.

Intercambio con Estados Unidos

Entre ellos, en su momento destacó, que podrían estar las cuentas en Estados Unidos impulsados por el intercambio automático de información FATCA, que llegó en septiembre bajo la gestión de Florencia Misrahi en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Pero hasta ahora, cuatro meses después, no hay información oficial sobre su procesamiento. Que ahora se encuentra baja la órbita del flamante subdirector de general de Fiscalización, Sergio Rufail el cual fue ascendido con el ingreso de Juan Pazo a ARCA.

En su momento, según pudo saber este medio con fuentes internas, habían llegado al país información sobre 150 mil cuentas, lo que no fue confirmado ni negado de forma oficial. Pero independiente de cuál sea la cifra, se deben cruzar los datos para clasificar las declaradas y las que no .

Una postura similar a la de Domínguez tuvo el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti que sostuvo que quienes tienen activos no declarados por un valor de hasta u$s 100 mil tienen costo cero y no tienen por qué apurarse a ingresar porque lo pueden hacer hasta el 7 de mayo próximo.

"También lo van a hacer quienes superen por poco la franquicia dado que el costo es mínimo. Y quienes se hayan olvidado o les aparezca un problema con fisco, por ejemplo, de ventas no declaradas porque a pesar de tener que incurrir en un costo con el blanqueo le sale más barato que el ajuste más multas e intereses", destacó.