Becas Progresar: por qué se demoraron los pagos y cómo hacer para que se reactive el cobro en noviembre

Titulares de Becas Progresar denunciaron que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no liquidó los haberes correspondientes a octubre, mientras que los voceros oficiales remarcaron que la demora se debe a que no se acreditó la regularidad escolar, uno de los requisitos principales para cobrar.

De esta manera, los usuarios deberán realizar una gestión adicional para que se les acredite el monto correspondiente al décimo mes del año con el aumento del 75% .

Atención ANSES, ¿qué pasó con los pagos de Progresar?



Voceros oficiales indicaron que el cronograma de pagos "no tuvo alteraciones, pero conforme a lo establecido en el reglamento, una vez que se realiza la segunda certificación, la liquidación mensual queda suspendida para aquellos que no cumplen con el requisito para el mantenimiento de la beca".

Desde la Secretaría de Educación indicaron también que a cada uno de los titulares se les informa en la plataforma su situación. También que concurra a su establecimiento a regularizarla .

"Para el mantenimiento de la beca tiene que verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la segunda certificación" , informaron.

Educación explicó cómo retomar el pago de Becas Progresar en caso de que se encuentre demorado.

¿Cómo destrabar la suspensión de pagos de las Becas Progresar?



El principal conflicto que surge respecto a la liquidación de octubre es que cada institución educativa debe confirmar la regularidad escolar de los beneficiarios de Becas Progresar. Esta gestión se realiza tres veces al año de forma virtual.

Sin embargo, como algunas entidades no realizaron la gestión , muchos estudiantes no percibieron el cobro vigente. Por eso, en caso de que los colegios u organismos académicos no concluyan el proceso, los beneficiarios deberán exigir que se presente su documentación.

Para destrabar la suspensión, los titulares deben hacer un reclamo a través de la página oficial de Progresar donde informen su regularidad y la situación actual respecto a los pagos con los documentos correspondientes.

