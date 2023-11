Cuál es la multa por no ir a votar

El domingo 19 de noviembre se realizará el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei que definirá al próximo presidente de la Argentina por los próximos cuatro años. ¿Pero qué pasa si no voy a votar? ¿Cuál es la multa en la segunda vuelta electoral?

En el balotaje competirán las dos fórmulas más votadas en las elecciones generales, en lo que será la tercera vez en el año que se asiste a las urnas a nivel nacional. Aunque en algunos distritos, sumando los comicios provinciales, esta será la quinta ocasión en todo 2023.

H ay personas que quedarán eximidas de votar , siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones, pero la gran mayoría que figura en el padrón tiene la obligación de asistir a los colegios y centros de votación para ejercer el sufragio.

Balotaje 2023: ¿qué pasa si no voto en las elecciones?

El balotaje es igual de obligatorio que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales. Por lo tanto, de acuerdo a la Constitución Nacional, todas las personas que tengan entre 18 y 70 años están obligadas a ejercer su derecho al voto.

Caso contrario sucede con los menores de entre 16 y 17 años, y los adultos mayores de 70 , dado que es optativa su participación en las urnas.

Asimismo, quienes se encuentren obligados por ley y no asistan, deberán atenerse al pago de una multa. No obstante, y a pesar de no haber participado en las generales del 22 de octubre , podrán hacerlo en la segunda vuelta.

"Se impondrá una multa de $ 50 a $ 500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no lo justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección ", explica la norma.

Multas por no ir a votar

Infracción de los electores Multa Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar $ 50 Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar $ 100 Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar $ 200 Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar $ 400 Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar $ 500

Balotaje 2023: ¿quiénes no están obligados a votar?

El artículo 12 de la ley 346 señala que hay casos en los cuales podrán quedar eximidos de votar en las elecciones:

Los jueces y sus auxiliares que el día de la elección deban prestar servicios.



que el día de la elección deban prestar servicios. Los que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.

del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. Aquellos enfermos o imposibilitados por fuerza mayor , suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto electoral.

, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto electoral. El personal de organismos o empresas de servicios públicos que se encuentre afectado el día de los comicios por razones laborales. En este caso el empleador o su representante legal comunicará al Ministerio del Interior la nómina respectiva con diez días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

que se encuentre afectado el día de los comicios por razones laborales. En este caso el empleador o su representante legal comunicará al la nómina respectiva con diez días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación. Los ciudadanos residentes en el exterior, aunque si quieren pueden hacerlo de manera voluntaria.

Balotaje 2023: ¿dónde voto este domingo?

Para corroborar dónde voto en el balotaje, es necesario que los argentinos consulten en el padrón electoral. Allí, podrán averiguar si están habilitados para ejercer su derecho el próximo domingo 19 de noviembre:

Dirigirse a este link

Ingresar el Documento Nacional de Identidad ( DNI ), género, distrito y verificador

Presionar en " Consultar "

" Por último, les aparecerá en pantalla el estab lecimiento, dirección, número de mesa y orden .