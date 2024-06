Atención PAMI: cancelan un servicio que utilizaban todos los jubilados, ¿qué pasará ahora?

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) fue acusado de retrasarse con el pago de fondos para clínicas privadas, lo que habría afectado a más de 30.000 afiliados que dependían de su jurisdicción para recibir una atención sanitaria.



La controversia surgió luego de que la Asociación de Clínicas del Interior de Salta (ACIDSAL) anunciará que dejará de atender a los pacientes afiliados a la obra social, debido a que no han " cobrado las prestaciones que ya fueron brindadas ".

" Le pagaron a todos y a nosotros no, porque de última, si es un problema general, no le pagan a nadie, pero me parece que hay un tema particular con ACIDSAL, hasta nos sentimos discriminados ", cuestionó el presidente de la asociación Luis Sorayre.

En este sentido, reclamó que se trata de una deuda de " muchos millones " por los que decidieron suspender la atención hasta recibir los pagos. " Ya se suspendieron cirugías, no hay (nuevas) internaciones, no vamos a asumir nuevos compromisos porque no los podemos pagar ", remarcó, en diálogo con El Tribuno.

¿Cuál es la postura del PAMI frente al reclamo?



El PAMI de Salta emitió una carta de documento hacia la Asociación de Clínicas del Interior para instarlo a reanudar la atención médica a los afiliados, en base a los estipulado en el contrato.

Desde el organismo, sostuvieron que no hay ningún retraso en los pagos, aunque expresaron a Cadena 3: " Hemos detectado algunas irregularidades y nos hemos comprometido a garantizar la continuidad de la atención sanitaria para nuestros beneficiarios ".

Denuncian a PAMI por falta de pago.

Entre las irregularidades, la obra social denunció que ACIDSAL no presentó la documentación requerida por el PAMI, como permisos, seguros y contratos con clínicas que son esenciales para el cobro. Además, de reportar quejas por parte de los afiliados debido a una mala atención.

¿Qué pasará con la atención médica de PAMI?



Tras la respuesta del PAMI, el presidente de la Asociación aseguró que al momento "l a deuda continúa ".

"L a suspensión del servicio viene de nuestros colaboradores hacia la Asociación por el tema que no fue cancelada la deuda que tenemos con ellos, de las prestaciones ya brindadas ", aseveró.

En diálogo con CNN Salta, Soraire afirmó que ellos tienen " la voluntad de resolver la cuestión ", pero todavía no habrían recibido los recursos " para continuar con el financiamiento" .