Arrancó el cónclave del PRO con Mauricio Macri para definir la alianza con LLA

"No hay ninguna conversación electoral en marcha, no hay ninguna alianza electoral en camino, nadie del Gobierno nos convocó a ninguna mesa", dijeron muy cerca de Mauricio Macri al concluir la reunión de mesa ejecutiva del PRO, que terminó a las 17.30, como estaba previsto. Y por si había alguna duda expresaron que "nosotros respondimos a cada convocatoria que nos hizo el Gobierno, pero no hay ninguna"

Efectivamente, el PRO no concibe otra forma de trabajar que una "mesa de trabajo", con un temario explicitado, y expertos en cada una de las materias. Pero no es lo que sucede entre los libertarios. Y la presidenta de LLA, Karina Milei, tiene un proyecto bien explícito, robarle dirigentes al PRO uno por uno, como lo hizo con el salto que dio el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y los tres legisladores porteños que responden a Patricia Bullrich, quienes hoy se sacaron una foto con los libertarios del parlamento local y la hermana del Presidente (ver nota de Mariano Beldyk)

Consultados en el macrismo si alguien en la mesa ejecutiva cuestionó la estrategia de esperar un llamado formal, distintas fuentes aseguraron que todos están de acuerdo, aunque lo dirán con más o menos énfasis, según la necesidad que tengan de un acuerdo. Sería el caso, por ejemplo, de Diego Santilli, quien fue citado hoy a Casa Rosada donde estuvo unos minutos reunido con Lule Menem, aunque solo se hablaron de generalidades. Tampoco hoy tuvo ningún un ofrecimiento concreto, y "el Colo" participó de la reunión desde el comienzo hasta el final.

Un ex funcionario del PRO, que tuvo un paso por un ministerio mileísta lo puso así: "ellos (LLA) quieren jugar a todo o nada, no tienen en ningún caso vocación de armar una coalición, y todos nosotros ya nos dimos cuenta de eso, solo nos queda colaborar en todo lo posible con la agenda legislativa, para ayudar con las leyes que la Argentina necesita".

Ignacio Torres, Silvia Lospennato y Facundo Pérez Carleti se centraron en esos temas al hablar con la profusa cantidad de medios que los esperaban a la salida. Solo fue más explícito el gobernador de Chubut al entrar al encuentro, cuando dijo: "amontonarse sin tener agenda común no tiene sentido, es la crónica de un fracaso". "Si no hacemos un acuerdo, hay que desdramatizarlo. Es bueno que en democracia haya distintas visiones de las cosas", expresó.





La última reunión presencial fue el 11 de noviembre pasado, cuando una asamblea del PRO expulsó de la conducción a Patricia Bullrich, quien esperaba asumir como titular de ese organismo, el más representativo de los distritos del país, pero la mayoría votó por Martín Yeza. En 20 años, se trató de la primera vez que el PRO llegó a un encuentro sin acuerdo previo. La ministra de Seguridad, sin embargo, no abandonó el partido, ni piensa hacerlo en el corto plazo.

Hoy vuelve a reunirse la mesa ejecutiva del PRO. Lo hace en la sede nacional con vista a la Plaza de Mayo desde los pisos más altos, un edificio comprado para perdurarse en el poder. Luego de una refacción, "Balcarce" vuelve a ser el epicentro de un partido golpeado por las exigencias de este tiempo, no solo la inesperada victoria de Javier Milei, sino la necesidad de un esquema de conducción más horizontal, donde se le reclama a Mauricio Macri que sea un primus interpares, no el jefe.

En esa horizontalidad, las posiciones están claras. Por un lado, Jorge Macri decidió alambrar la Ciudad de Buenos Aires para garantizarse la victoria, hoy desafiada por los libertarios porteños oficializados por Karina Milei (no todos, porque también hay tres legisladores independientes de ella), que anticiparon que llevarán candidatos propios, tal como se puede probar en cómo votaron todo el año pasado en la Legislatura: en contra del PRO. El jefe de Gobierno porteño ya desdobló las elecciones en CABA, contrató un nuevo gurú electoral y se enfocó en la agenda local.

El presidente del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el exprecandidato a gobernador Diego Santilli, piensan distinto. Sobre todo "El Colo", que este año tiene que reelegir. Su postura es compartir la lista del PRO con la LLA, lo mismo que Ritondo. Ambos mantienen un vínculo estrecho con el referente libertario Sebastián Pareja, espada de la hermana del Presidente en la Provincia de Buenos Aires. Reconocen, ambos, que Milei no se las está haciendo fácil.

Las otras figuras de peso en la decisión central que tomará el PRO en algún momento del año son el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuya coalición de gobierno está integrada por libertarios no alineados estrictamente con la secretaria general de la Presidencia. Y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, preocupado porque un traslado de votos de la coalición Cambiemos a LLA lo haga perder alguna de las bancas que están en juego en las legislativas de este año.

Macri, finalmente, ya habría decidido que el PRO vaya solo en todos los distritos posibles, convencido de que tiene más chances el partido de conservar los diputados y las diputadas que tiene hasta ahora, que no estarían tan seguros si comparten lista con LLA . "Hay un 95% de posibilidades que vayamos solos", le dijeron fuentes muy seguras a El Cronista.

Como sea, se espera que el encuentro de hoy no tendrá los ruidos que hubo el pasado noviembre. Para eso se realizó el zoom, donde se analizaron escenarios y se acordaron posiciones. "Está todo tranquilo, ponéle", expresó una diputada amarilla.

