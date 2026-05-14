La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un novedoso sistema, que incluye la utilización de drones y de inteligencia artificial. Con esto, busca “reducir de manera drástica” los tiempos de detección, notificación y regularización de construcciones no declaradas ante el fisco bonaerense. En un único entorno digital estarán integradas la detección, el análisis inteligente, la notificación y la respuesta por parte del contribuyente para agilizar el proceso. En un acuerdo con la Municipalidad de La Plata, el ente recaudador profundizará el intercambio de información y los operativos conjuntos para mejorar la fiscalización tributaria. Esto abarca controles en zonas de alto valor inmobiliario, vuelos con drones y relevamientos satelitales para detectar evasión y construcciones no declaradas. Las líneas de acción fueron definidas esta semana en una reunión entre el intendente Julio Alak y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, junto a equipos técnicos de ambos organismos. Desde la agencia de recaudación bonaerense destacaron que la articulación entre provincia y municipio es clave para optimizar la fiscalización, reducir la brecha de evasión y garantizar que los sectores de mayor concentración económica cumplan con sus obligaciones fiscales. El convenio fija tres ejes centrales: Para acelerar los resultados, el plan contempla asesoramiento jurídico enfocado en estrategias de cobranza coactiva y el despliegue de vuelos con drones complementados con imágenes satelitales sobre barrios residenciales premium, con el objetivo de detectar metros cuadrados ocultos y asegurar la equidad tributaria.