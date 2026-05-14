Las compras online y los envíos puerta a puerta se volvieron parte de la rutina diaria de millones de argentinos. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes aparece cuando el correo llega al domicilio y no hay nadie para recibir el paquete. Ante esta situación, Correo Argentino confirmó que existe una alternativa para evitar perder el envío o tener que esperar una nueva entrega: otra persona puede retirarlo en la sucursal correspondiente, siempre que cuente con una autorización y la documentación requerida. La medida aplica para aquellos paquetes que quedan disponibles para retiro en sucursal luego de una visita fallida o cuando el servicio contratado funciona bajo esa modalidad. En caso de no poder acercarse personalmente, el destinatario puede autorizar a un tercero para retirar el envío. Para hacerlo, la persona autorizada deberá presentar: La autorización está habilitada únicamente para los envíos que requieren retiro en sucursal y siempre que se entregue toda la documentación solicitada. Otro punto importante es el plazo de permanencia del envío. Según las condiciones informadas por Correo Argentino, los paquetes permanecen algunos días hábiles en la sucursal antes de ser devueltos al remitente si nadie los retira. Por ese motivo, recomiendan revisar el estado del seguimiento y acercarse lo antes posible una vez que el paquete figure como disponible para retiro. Si el paquete no es retirado dentro del período establecido, el correo puede devolverlo automáticamente al remitente. Esto puede generar demoras, costos adicionales o incluso la cancelación de la compra, dependiendo del vendedor y del tipo de envío contratado. Por eso es importante que sigas tu pedido mediante este link, donde debés poner tu número de órden y de esa manera podrás hacer un seguimiento: https://www.correoargentino.com.ar/seguimiento