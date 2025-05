Universidades pagas para extranjeros: qué cambia y qué impacto económico tendría

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el miércoles que el Gobierno introducirá fuertes cambios en el régimen migratorio del país.

Tal y como había expresado el propio presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, apuntan a endurecer la política de ingreso y permanencia de extranjeros a la Argentina. El foco está puesto en el acceso a servicios públicos, por un lado, con Educación universitaria y Salud pública y, por otro, en materia de Seguridad.

Sin embargo, en lo que refiere a educación superior, tanto en la práctica, como a nivel presupuestario, el impacto podría ser menos significativo.

Reforma migratoria: qué cambia en las universidades públicas

Si bien en principio y puertas adentro se hablaba de un proyecto para enviar al Legislativo, finalmente los cambios se implementarán a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Según indicaron a El Cronista desde la Rosada, este se publicará en los próximos días de la semana y dará a conocer la letra chica .

Con esta confirmación, el Gobierno cumple con el objetivo de concretar las modificaciones antes de las elecciones de octubre .

La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello compartió los cambios que establecerán en universidades.

Los puntos centrales sobre la medida, difundidos hasta ahora, para el ámbito educativo son:

Educación superior

La normativa aplica solo para universidades públicas nacionales. La educación primaria y secundaria continuará siendo gratuita para todos los residentes.

A quiénes alcanza

Extranjeros con residencia temporaria (no afecta a residentes permanentes).

¿Por qué el cambio de normativa?

El Gobierno busca "proteger el sistema educativo público y evitar el uso desproporcionado de recursos por parte de quienes no contribuyen a su sostenimiento".

¿Cuál sería el impacto real de la medida?

El presupuesto de las universidades públicas naciones fue motivo de disputa y generador de múltiples reclamos a la gestión libertaria. En ese marco, cabe preguntarse el impacto que una medida de este estilo tendría a nivel económico.

En esta línea, Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa y titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aclaró, en diálogo con El Cronista, una diferencia esencial con respecto a lo que ocurre con otros sistemas, como el de salud.

"La gratuidad es para las carreras de grado. Por lo que, si los estudiantes son residentes temporarios (tres meses de duración) es extraño porque son carreras que duran varios años", afirmó.

"Es más una cuestión de postura o para la prensa, algo que quieren plantear. Porque en la realidad no va a haber estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente . Para el resto, todo lo que sea diplomatura o cursos de posgrado, las universidades los cobran. Siempre tuvieron esa posibilidad y lo hacen para todos", apuntó Alpa.

"Lo muestran como si esto les fuera a dar una fuente de financiamiento. Pero la fuente, primero, es obligación del Estado y, segundo, va a ser cero en la realidad", aseguró.

Teniendo en cuenta estos datos, en caso de querer imponer aranceles o algún tipo de pago para estudiantes extranjeros, sería necesario modificar la Ley de Educación Superior . "La normativa establece la gratuidad para todo aquellos a quienes la Constitución permite: ciudadanos argentinos y quienes quieran habitar el suelo argentino. Por eso, en todo caso, si cambian la Constitución o la ley, es una determinación del Gobierno", agregó el rector.

Cuántos estudiantes extranjeros cursan en universidades nacionales

El último informe realizado por el Ministerio de Capital Humano, con datos correspondientes al ciclo 2022-23, recabó que son 79.834 los estudiantes extranjeros que cursan en casas de altos estudios de acceso público. Así, la matrícula alcanza el 4,3% del total del alumnado.

El porcentaje se enfoca en los estudiantes de pregrado y grado, ya que los posgrados son arancelados para todos los casos. Según el documento, este último punto registra un 9,2% de alumnos extranjeros.

En relación a la procedencia de los estudiantes, de acuerdo con los números difundidos por Capital Humano, 95,83% de los inmigrantes llegan de países latinoamericanos y de Estados Unidos:

Brasil (13.964)

Perú (13.622)

Paraguay (9761)

Bolivia (8957)

Colombia (7638)

Venezuela (6901)

Ecuador (6126)

Chile (4813)

Estados Unidos (1492)

Uruguay (1475)

Además, hay un 2,87% de personas que llegan de Europa, 0,80% de Asia, 0,44% de África y 0,6% de Oceanía.

Son los números en los que también se basa el CIN, desde donde agregaron que, inclusive, "son las privadas las q mayor porcentaje de alumnos extranjeros tienen".

El anuncio del Gobierno

De acuerdo con lo informado por el gobierno de Javier Milei, el impacto en la asistencia a universidades sería indirecto, ya que uno de los puntos centrales de la modificación caería en fijar mayores exigencias para adquirir la ciudadanía y la residencia.

" Tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivo s", expresó Adorni al hacer el anuncio. "Hoy entra casi cualquiera sin mediar muchas preguntas y las condiciones de deportación son demasiado flexibles", precisó en relación con Seguridad.

En el anuncio lo acompañó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.

Según el vocero, en los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares a la Argentina, por lo que el gobierno de Milei endurecerá las medidas para entrar al país y permanecer, desde el uso de servicios públicos como salud o educación, hasta agilizar la deportación de criminales inmigrantes. "Todos los condenados por cometer un delito serán deportados", dijo el vocero.

En el comunicado oficial que emitió la Oficina del Presidente minutos después de la conferencia, se reflejaron las mismas cifras. En cuanto a las reflejadas en el último Censo poblacional, de 2022, la población de extranjeros se redujo al 4,2 % del total, en relación con el conteo anterior, es decir, cerca de 1.835.691 de personas.

Qué cambiará en cuanto al acceso a la universidad pública.

A su vez, destacaron que el 10,5% de los gastos en materia de salud son destinados a extranjeros y que el acceso gratuito de las universidades no distingue entre los distintos tipos de residentes, algo que desmintieron desde el CIN.

En relación con el acceso a la ciudadanía, según adelantó este medio, el DNU, apuntará, entre los demás frentes, a cambiar requisitos. La Constitución Nacional otorga derechos civiles a todos los extranjeros, pero la ciudadanía además habilita ejercer derechos políticos (poder votar) y el pasaporte, y esa distinción tendrá requerimientos más rigurosos.

Para adquirir la ciudadanía se debe residir un mínimo de dos años en el territorio: el Gobierno ahora sumará que los 365 días de permanencia sean continuos para poder acceder . Es decir, el extranjero que quiera adquirir la ciudadanía y no sea hijo de argentinos deberá permanecer en el país sin interrupciones y no podrá viajar al exterior ni un solo día, aunque no por esto perderá la residencia.

Sin embargo, habrá excepciones. Una de ellas y la más destacada tendrá que ver con que los extranjeros que realicen una "inversión relevante en el país". Para estos casos se podrá acotar el tiempo de residencia obligatorio y dependerá del monto, aunque esto se dará a conocer a través de un decreto reglamentario para que pueda eventualmente ser modificado sin alterar la norma.