ANSES paga hoy $ 87.000 extra, quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

Hoy, en una fecha destacada, se dio inicio a los desembolsos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Siguiendo el calendario oficial, los primeros beneficiarios en recibir sus asignaciones son aquellos que cobran Pensiones no Contributivas (PNC).

Este proceso se extenderá hasta el 8 de noviembre de 2023, dependiendo de la terminación del Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios.

Las Pensiones no Contributivas se desglosan en tres categorías distintas:

Pensiones por discapacidad a individuos que presentan un 76% de incapacidad laboral. Pensiones por vejez, destinadas a personas de más de 76 años de edad. Pensiones a madres con siete hijos a su cargo.

Los montos asignados a las dos primeras categorías equivalen al 70% del haber mínimo, que se traduce en $69.968. En el caso de las madres con siete hijos, la asignación es equivalente al monto de la jubilación mínima, que asciende a $87.460.

Por otro lado, las beneficiarias de la PNC para madres con siete hijos también reciben la Tarjeta Alimentar, un subsidio dirigido a aquellas madres con niños de hasta 14 años de edad, inclusive.

Fechas de cobro de PNC en noviembre de 2023

1 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

2 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

3 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

7 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

8 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Se permite ahora la simultaneidad entre la pensión y el empleo formal

Tradicionalmente, los criterios para recibir una pensión no contributiva excluían la posibilidad de contar con empleo formal. En consecuencia, la ANSES solía interrumpir los pagos de este beneficio si el beneficiario conseguía un empleo en el sector laboral formal.

No obstante, mediante la publicación del Decreto 566/2023 en el Boletín Oficial, el Gobierno abrió la puerta a esta coexistencia. En virtud de esta modificación, las Pensiones no Contributivas (PNC) ya no serán suspendidas si el titular accede a un empleo formal. Esto representa un importante cambio en la política de la ANSES en relación a las PNC.

¿Cómo solicitar una pensión no contributiva en ANSES?

Ingresa a la página oficial de ANSES y accede con tu Clave de la Seguridad Social. Si no tienes clave, puedes crearla en el momento. En el menú, selecciona "Solicitud de prestaciones". Verifica que tus datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados. Selecciona "Pensión no contributiva" y completa el formulario correspondiente. Adjunta los documentos necesarios, como el DNI del titular, partida de nacimiento y documentación de los padres en caso de ser menor de edad, entre otros.

Si ya iniciaste una pensión no contributiva, podes consultar el estado del trámite enviando un mensaje por WhatsApp al: (54-11) 2478-4746 de lunes a viernes de 8 a 16 horas.