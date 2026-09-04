El Gobierno de Javier Milei amplió el Presupuesto 2026 para reforzar jubilaciones, asignaciones familiares, hospitales públicos y defensa.

Lo hizo por medio de la Decisión Administrativa 26/2026, publicada en el Boletín Oficial este viernes con las firmas del Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional. “Corresponde adecuar el presupuesto vigente de algunas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”, justifica.

Entre varios considerandos, advierte que “corresponde reforzar el presupuesto destinado a la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional y deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias".

Refuerzo a jubilaciones y asignaciones familiares

El Gobierno incrementó el presupuesto para el pago de prestaciones previsionales y asignaciones familiares .

La medida busca “incorporar el efecto de la aplicación de la Ley N° 26.417 de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público”.

La ANSES recibió además mayores créditos para financiar el impacto de esa movilidad sobre las asignaciones familiares.

El texto también reforzó las transferencias al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), “en función de las retenciones a los haberes previsionales”.

El Ministerio de Capital Humano sumó recursos para la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, “con el fin de atender obligaciones derivadas de los servicios prestados”.

En esta línea, la prestación por desempleo también recibió un refuerzo. El incremento responde al aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil dispuesto en diciembre de 2025 por el Consejo Nacional del Empleo.

La decisión administrativa también destinó mayores fondos al “Plan 1000 días”, en el marco de la Ley N° 27.611.

Sube a más de $ 962.000 millones el límite para deudas previsionales

Por otro lado, la norma incrementó en $ 250.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales. El nuevo techo alcanza la suma de $ 962.288 millones.

El aumento cubre “deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa” y los acuerdos transaccionales de la Ley N° 27.260.

El texto atribuye la suba a “retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

Más fondos para hospitales de alta complejidad

El Ministerio de Salud recibió partidas adicionales para “la adquisición de vacunas y medicamentos, servicios de logística y equipamiento de varios programas”. La norma también reforzó a seis hospitales de alta complejidad.

Entre ellos figuran:

el Hospital Garrahan

el Hospital El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner”

el Hospital de Cuenca Alta “Néstor Kirchner”

el Hospital Favaloro

el Hospital Presidente Néstor Kirchner

el Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría.

El Gobierno además incrementó el crédito para pensiones no contributivas, “con el fin de afrontar el incremento de los haberes producto de la Ley N° 26.417”. Se sumó un refuerzo al subsidio extraordinario para esos beneficiarios.

Seguridad, Defensa y reajustes salariales

Entre otras asignaciones, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal recibió más fondos por el aumento salarial dispuesto en julio por el Ministerio de Seguridad Nacional, mediante la Resolución N° 630 del 8 de julio de 2026.

El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares también recibió un refuerzo presupuestario, tras el incremento del haber del personal de las Fuerzas Armadas dispuesto por la Resolución Conjunta N° 35.

La medida formaliza además la transferencia de tres agentes de la planta permanente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado al Ministerio de Defensa.

Vialidad, comercio exterior y empresas públicas

La Dirección Nacional de Vialidad sumó recursos “para atender gastos derivados de su accionar y de la ejecución de obras prioritarias activas”.

La Unidad Ejecutora del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior también recibió fondos.

En el caso de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se dispuso mayores transferencias del Tesoro. La norma autoriza créditos para financiar empresas públicas como FADEA, Contenidos Artísticos e Informativos, Radio y Televisión Argentina y el ENARD.

Ajustes técnicos, deuda pública y la Vocería Presidencial

Por último, vale destacar que el Gobierno readecuó los créditos de la Jurisdicción 90 “para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio”. También transfirió partidas hacia la nueva Secretaría de Vocería Presidencial.

Esa secretaría fue creada por el Decreto N° 571 del 2 de julio de 2026. Recibe fondos desde la Secretaría de Comunicación y Medios “para atender gastos de funcionamiento y mantenimiento del Organismo”.

El artículo 4 de la norma dispone además el ingreso al Tesoro Nacional de $ 3.713.499, provenientes del Ministerio de Seguridad Nacional. Los fondos corresponden a “diferencias de cambio” del préstamo BID N° 4113/OC-AR, con vencimiento el 30 de septiembre.