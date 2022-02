Alquileres: Feletti analiza si habrá "palo y zanahoria" para los propietarios y convoca a una mesa sectorial

El Gobierno pondrá en marcha una mesa para analizar la oferta inmobiliaria por la suba de precios de los alquileres y la menor disponibilidad de departamentos, donde los propietarios -pese a la parálisis del mercado- prefieren ponerlos a la venta. En ese marco, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti se reunió con representantes de inquilinos y ayer con la Cámara Inmobiliaria Argentina.

En las próximas semanas prevén convocar a una mesa de trabajo que también incluya a representantes de los propietarios para definir un nuevo esquema. Desde el oficialismo, Sergio Massa había anticipado cambios a la ley de alquileres que todavía no se tradujeron en una nueva propuesta.

"La idea es armar una mesa de trabajo. Hay un problema de falla de mercado o errores contenidos en una ley, no lo sé", dijo Feletti en diálogo con El Destape Radio. " El propietario no quiere alquilar o pide un alquiler que el inquilino no puede pagar y el inquilino puede pagar un alquiler que para el propietario no es rentable. No hay un punto de encuentro que le sirva a los dos y hay una retirada de oferta", agregó sobre el diagnóstico del sector.

En ese marco, el titular de la CIA, Alejandro Bennazar, explicó a El Cronista que en la reunión con el Gobierno se planteó para los alquileres un coeficiente de salarios sin atarlo a la inflación , con una actualización dividida en dos veces y la extensión de los contratos, que hasta ahora no fue aceptada por los inquilinos ni los propietarios.

menos oferta

Feletti detalló que hay más de 120.000 propiedades ofrecidas a la venta cuando la media son 50.000 según la información de los portales sectoriales.

"La solución no la tengo ahora, pero tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria para los propietarios para que oferten sus propiedades , con beneficios si las ofertan y si no lo hacen, algún gravamen, como se hace en otros países", anticipó el Secretario de Comercio Interior sobre el esquema que se puede presentar. "Algo está pasando y el Estado debe buscar un consenso. Junto con el tema alimentos, el tema vivienda se ha vuelto muy complicado".

Feletti y Mezmezian se reunieron con los integrantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina ayer

Comercio ya se reunió con el representante de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz y convocará también a propietarios antes de sentar a todas las partes en la mesa común. El objetivo es tener un diagnóstico del sector aunque aclaran que no necesariamente implica una reforma de la ley de alquileres, un definición que deberá venir desde Casa Rosada.

Para Bennazar, en tanto, es necesario avanzar en la modificación de la ley, que generó distorsiones en el mercado. "Hay un 50% del mercado que está por fuera de lo que dice la ley que está vigente dice pero no se controla", remarcó.

dólar y acuerdo con el fmi

En ese marco, consignó que el sector se vio perjudicado por la caída de operaciones de alquiler y también de ventas , aunque confió en que si el acuerdo con el FMI logra estabilizar el dólar, pueden volver las operaciones de compra-venta. De todas formas, "sigue faltando soluciones de créditos hipotecarios para acceso a la vivienda", indicó.

"El mercado agarró una meseta desde octubre y con la calma del dólar hubo un aire de escrituración", agregó el representante del sector inmobiliario. "Si el dólar se mueve, el mercado se paraliza. Si el dólar se paraliza, el mercado se moviliza", agregó sobre la dinámica atada a la divisa.

En ese marco, uno de los pedidos de la CAI es que se incluya a los departamentos usados dentro del blanqueo para la construcción , con incentivos para que puedan ser ofrecidos en locación si entran en la amnistía y así ampliar la oferta.