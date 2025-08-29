Este viernes se realizaron múltiples allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la droguería Suizo Argentina a raíz de la causa que investiga los audios de Diego Spagnuolo vinculados a un presunto pago de coimas.

Las sedes allanadas de la ANDIS por la Policía de la Ciudad se encuentran en la calle Hipólito Irigoyen al 1447, en la zona del Congreso de la Nación, y otra en la avenida Rivadavia al 800 .

Además, se allana la sede de la droguería Suizo Argentina ubicada en Monroe 801, en el barrio porteño de Belgrano.

Allanan sedes de la droguería Suizo Argentina y ANDIS por el escándalo Spagnuolo

Ayer, el textitular de la ANDIS presentó ante la Justicia Federal el nombre de los dos abogados que llevarán adelante su defensa en el caso: Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze.

Spagnuolo se puso a disposición de la justicia tras la difusión de audios en los que habla de retornos en la compra de medicamentos a una droguería, mencionando, entre otros, a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem.

El nombramiento permitirá que el equipo legal comience a delinear la estrategia de defensa del desplazado funcionario. Lo único que hasta el momento dejó trascender es que "teme por su vida" y que estaría dispuesto a declarar.

Noticia en desarrollo