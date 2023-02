¿Alianza con Javier Milei? Patricia Bullrich le hizo un guiño al libertario

La precandidata a presidenta Patricia Bullrich le terminó de cerrar la puerta a una alianza con el diputado libertario Javier Milei, luego de varias idas y vueltas, aunque le hizo un guiño a futuro.

En medio de la interna de Juntos por el Cambio, la exministra de Seguridad destacó que la coalición tiene "un programa común" y que está trabajando para que haya "orden político".

"Cada vez tenemos más en claro que el cambio tiene que ser muy desafiante y nos tenemos que animar como nunca a ir hacia un cambio a fondo", planteó en diálogo con LN+.

Al respecto, ratificó su candidatura a la presidencia de la Nación y remarcó que tiene "un proyecto, un compromiso, un desafío y coraje".

¿Alianza con Javier Milei?

En la entrevista, consultada sobre la figura de Javier Milei y si tiene reservado algún lugar para él en una eventual presidencia, respondió: "Juntos por el Cambio no va a hacer una alianza con Milei porque se va a presentar por su lado" .

Sin embargo, no descartó posibles alianzas a futuro : "Si llego al Gobierno me resulta mucho mejor poder trabajar con Milei que tener que ir a negociar con gobernadores peronistas que te agarran la billetera. No quisiera hablar de cargos, hay un equipo conmigo trabajando; pero sería importante tener un acuerdo político, quizás Milei tiene 10 diputados liberales que pueden votar los paquetes de leyes de reformas que llevemos nosotros adelante".

Por su parte, el legislador libertario se mostró reacio a una alianza con la principal coalición opositora. "Es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que están unidos para ver si pueden rapiñar un cargo. Van a crear un nuevo fracaso. Yo no estoy dispuesto a ser parte de una estructura que está condenada al fracaso", afirmó.

"Nosotros ya tuvimos un rejunte de estas características: la Alianza. Se juntaron para ganarle al peronismo, pero terminó espantoso el gobierno ese. Después, hicieron Juntos por el Cambio, la misma estrategia, que terminó con un gobierno deplorable. Y pensé que esto sólo lo podía arreglar el peronismo, porque son verticalistas, pero armaron el Frente de Todos, que es otro desastre. Entonces, si no tenés claro para dónde vas a ir, va a salir mal", dijo semanas atrás en diálogo con Radio Rivadavia.

Respondiendo las críticas, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, afirmó que el espacio político que integra "es mucho más antikirchnerista" que Juntos por el Cambio.



Consultado sobre las acusaciones que lanzan desde la principal coalición opositora respecto de que La Libertad Avanza es funcional al Frente de Todos porque impediría un triunfo en primera vuelta de Juntos por el Cambio, el dirigente de derecha sostuvo que "le causa gracia" ese tipo de interpretaciones.

"Somos muchísimo más antikirchneristas que Juntos por el Cambio. Quienes votaron leyes con el kirchnerismo fueron los de Juntos por el Cambio. Los que hicieron una mala gestión y dejaron que el kirchnerismo pudiera volver fueron de Juntos por el Cambio", argumentó.