El excanciller Omar Paganini y el senador nacionalista, Javier García, cuestionaron a la Embajada de Irán en Uruguay por compartir un comunicado del Ministerio de Exteriores iraní contra Argentina, tras la acusación del gobierno de Javier Milei, que catalogó a la Guardia Revolucionaria Islámica como una “organización terrorista”. “La embajada de Irán en Uruguay no es concurrente en Argentina. Los representantes diplomáticos tienen inmunidades y privilegios para ejercer funciones en el país que están acreditados. No corresponde lo que hicieron y debe llamárseles la atención”, expresó Paganini, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores (2023-2025) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El episodio se produjo luego de que el gobierno argentino expulsara al encargado de negocios iraní y lo declarara “persona non grata”, lo que motivó una respuesta de Teherán. Sin embargo, el comunicado fue difundido a través de la cuenta oficial de la embajada de Irán en Uruguay, lo que generó malestar en filas del Partido Nacional. Hasta el momento, el gobierno uruguayo no ha emitido una posición pública sobre el conflicto en Medio Oriente. Por su parte, el senador blanco, Javier García, señaló que la situación implicó un uso político del país para intervenir en un conflicto bilateral. “Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que merece el rechazo oficial de nuestra Cancillería”, escribió en su cuenta de la red social X. El legislador agregó que el hecho resulta especialmente sensible por los antecedentes vinculados a Irán en la región, en alusión al atentado contra la AMIA en 1994. Además, García sostuvo que el episodio “no puede pasar desapercibido” por el gobierno de Yamandú Orsi y no descartó convocar al canciller Mario Lubetkin, al Senado en caso de que no haya una respuesta formal.