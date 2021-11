Alfonso Prat-Gay picante contra Cristina Kirchner por la deuda con el FMI: reveló en detalle qué hizo cuando tenía la lapicera

Luego de la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado sábado, donde la funcionaria hizo referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el rol de la oposición y los medios de comunicación, el antiguo ministro de Economía y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, le respondió a través de las redes sociales.

"¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta al FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hacen cargo de nada?", cuestionó en su mensaje del fin de semana la expresidenta, quién le pegó de forma directa a la oposición, buscando reivindicar la figura presidencial.



Frente a esto, el antiguo funcionario remarcó en Twitter un hilo publicado por él mismo a mediados de año donde comparó el endeudamiento durante la gestión macrista y la kirchnerista, recordando "cuando CFK tenía la lapicera", en alusión al lenguaje utilizado por la vicepresidenta en su misiva,



Así, Prat-Gay se citó a sí mismo para recalcar que Fernández de Kirchner "le dejo a Cambiemos obligaciones a pagar por u$s 86.000 millones en los primeros dos años. Un préstamo completo del FMI por año y al contado ", disparó.

En el hilo al que alude el antiguo funcionario, este comienza con dureza contra el ministro de Economía actual, Martín Guzmán: "¿Así que Guzmán llora porque 'Juntos por el Cambio dejó una deuda de u$s 45.000 millones con el FMI a pagar en 3 años'? ¿No sabe que CFK dejó deudas vencidas y por vencer por u$s 86.000 millones en 2 años?", acusa Prat-Gay ilustrando con datos de la Secretaría de Finanzas de la cartera de Economía de fines del 2015.

En la tabla se observa lo que marca el ex funcionario macrista, quién buscó recalcar que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó u$s 62.000 millones de deudas más holdouts mientras que también dejó u$s 24.000 millones no registrados.

Buen momento para recordar este hilo: Cuando CFK tenía la lapicera, le dejo a Cambiemos obligaciones a pagar por US$86.000 millones en los primeros dos años: un préstamo completo del FMI por año y al contado. https://t.co/SU2x4uZSdX — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) November 28, 2021

Y pormenoriza: "Algunas de las deudas vencidas no incluidas en aquél registro oficial de fin de 2015 son, en miles de millones de dólares: holdouts (18.6), Gas Plus, Petróleo Plus y Plan Gas (3.4), CAMMESA (0.8), CIADI (0.6), Vialidad (0.5), Bolivia y Paraguay por Energía (0.4)", enumera Prat-Gay en su hilo.

Además, el antiguo titular de Economía indicó que Fernández de Kirchner acumuló también deudas con las provincias por u$s 18.000 millones "por armonización de cajas previsionales y restitución del 15% de coparticipación (decreto firmado horas antes de irse)".

Según Prat-Gay, "todas estas deudas no registradas fueron canceladas por Juntos por el Cambio" en el período 2016-2019. "Solo en 2016, los vencimientos de capital que tuvo que afrontar Cambiemos superaron los u$s 42.000 millones, por todo concepto, más otros u$s 12.000 millones de intereses", remarcó el ex ministro macrista para finalizar la defensa a su gestión de la deuda en una dura respuesta a la actual vicepresidenta.

"La desesperación los lleva a la burda victimización", concluye Prat-Gay en el hilo que volvió a reflotar ante las primeras definiciones de Cristina Fernández de Kirchner luego de los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo 14 de noviembre, en las que el oficialismo perdió por más de ocho puntos a nivel nacional, lo que llevó a la pérdida del quórum oficialista en el Senado.

