Alberto Samid podría candidato de Javier Milei en La Matanza y lanzó una controvertida propuesta

El empresario matancero Alberto Samid confirmó sus intenciones de competir como precandidato a intendente de La Matanza . Aun sin partido, alentó la posibilidad de presentarse bajo la alianza de Javier Milei, La Libertad Avanza, estas elecciones 2023.

"A mí no me desagrada Milei, aún no tuvo la posibilidad de gobernar. Le echamos la culpa a un tipo que no gobernó y a los que están hace muchos años, roban y nadie les dice nada", expresó esta mañana en declaraciones al programa Argenzuela de Radio 10.

"No sé cuáles son las ideas de él. Nosotros tuvimos un gobierno que dijo 'si yo decía lo que iba a hacer no me votaban', así que no sé cuáles son sus ideas. Mientras no haya gobernado no lo quiero criticar. No quiero saber nada con los que gobernaron hasta ahora", agregó.

Alberto Samid: "Sería candidato de Milei en La Matanza"

Y a continuación, ante la pregunta de uno de los entrevistadores, Samid respondió que "sería candidato de Milei en La Matanza", aunque aclaró que no mantuvo conversaciones con el líder libertario ni con su equipo de campaña .



Al igual como lo reconoce Milei, el empresario marcó que "Menem hizo un gran primer gobierno" pero que "el segundo no, se desbarrancó con la muerte del hijo y ya no le importó más nada". El "Rey de la Carne" fue asesor presidencial del fallecido expresidente , aunque luego se alejó por diferencias al respecto del envío de tropas a la Guerra del Golfo.

Su propuesta para La Matanza

Alberto Samid propuso dividir en cuatro al municipio para mejorar la capacidad de gestión: "Yo quiero cambiar a La Matanza, la tenemos que dividir en 4 municipios. Es imposible que una persona pueda manejar 16 distritos" .

"No me importa de qué lado político vengan, yo los conozco a todos y a La Matanza la tenemos que sacar todos adelante: tenemos pobreza, hambre, infraestructura, escuelas que no terminaron sus obras", dijo en otro segmento de la entrevista.



El empresario de la carne, Alberto Samid. (NA)

A su vez, criticó indirectamente al actual intendente Fernando Espinoza apuntándolo por "vivir en Puerto Madero" aunque gestiona en La Matanza . "Todos nuestros dirigentes saben que nos roban y nadie dice nada", asestó luego.