Alberto acordó una estrategia judicial para el Olivosgate: por qué dice que no cometió ningún delito

Cuando Santiago Cafiero opinó el domingo en radio Mitre que para él "no había delito" en la participación del Presidente en la foto que desató el Olivosgate, no sólo era una opinión del jefe de Gabinete. El propio Alberto Fernández, con su título de profesor en derecho penal, considera lo mismo . Así lo reveló ayer su abogado, Gregorio Dalbón, el mismo letrado que eligió el mandatario para querellar a Patricia Bullrich por sus sospechas alrededor de los contratos con Pfizer.

Sin querer darle más entidad, para pasar de página, el Jefe de Estado desembarcó hoy en San Juan, la primera de las tres provincias que visitará esta semana como parte de un mini-tour electoral. Junto al anfitrión el gobernador Sergio Uñac, recorrieron una fábrica textil y un barrio de viviendas, ambos pilares discursivos de la campaña todista: industria y obra pública.

Desde el punto de vista simbólico, en cambio, en medio aún de las cotidianas réplicas del escándalo por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, el Presidente buscó dejar de lado la polémica jurídica para apuntar de nuevo contra su antecesor Mauricio Macri. "No me tomé ni un día de vacaciones, no me fui a la playa ni un día. Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción que trabajar así", resaltó Fernández a modo de chicana.

Sin nombrar el episodio del Olivosgate, el mandatario volvió a contraponer : "A veces decimos ésto no debió haber pasado (por los "errores" del Gobierno), pero que nada de eso nos haga olvidar lo que vivimos hasta el 10 de diciembre de 2019. Tuve que arreglar una deuda que dejaron en default, tuve que ir a discutir acreedor por acreedor".

Con el mensaje presidencial en otro andarivel de campaña, con Catamarca y La Pampa en el resto del itinerario, la Casa Rosada volvió a llamarse a silencio, con la intensión que la polémica se encause por el lado judicial. Desde ese punto de vista, Dalbón ofició de "vocero".

"Estuvimos charlando con el Presidente y encontramos situaciones que tienen que ver por lo ya pensado por el fiscal de turno", reveló el abogado en radio Con Vos ayer. Es en referencia a Ramiro González, que sobreseyó al renunciado diputado Facundo Moyano en una causa similar, por organizar una fiesta en junio de 2020, días antes de la celebración en la residencia oficial.

El hijo del líder camionero fue denunciado por una reunión en su departamento de Puerto Madero que el fiscal desestimó por "la insignificancia del comportamiento denunciado no afecta gravemente al interés público".

Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de @DiputadosAR. pic.twitter.com/xH4qfVmaIr — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) August 12, 2021

Es el mismo argumento que en la defensa presidencial apuestan que González vuelva a esgrimir en el expediente de Olivos. Bajo la idea de que el encuentro no derivó en una serie de contagios, misma tesis que había esgrimido Cafiero, el abogado consideró que apelarán a que no hubo delito, por lo que pronosticó: "A la larga o la corta, esto va a terminar con un sobreseimiento".

Para aquella noche del 14 de julio, el AMBA (es decir la Quinta de Olivos por encontrarse en Vicente López) estaba dentro de la figura del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) del decreto 576/2020. En su artículo 19, inciso 2, en la enumeración de actividades prohibidas, figuraba la realización de "eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas".

"Solo el Jefe de Gabinete de Ministros (...) podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", acotaba la norma. No hubo, claro, ninguna excepción.



A pesar de la defensa presidencial, su propio DNU no establecía como condicionante para su aplicación el riesgo posterior que generaría un determinado encuentro. Tampoco está contemplado, si bien no le cabe al mandatario, las supuestas violaciones a la prohibición de circulación si no se trataba de personal escenario que enfrentar los invitados al cumpleaños.