Al final, Milei sí viajará a Brasil pero se reunirá con Bolsonaro antes de la Cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei viajará el próximo fin de semana a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en ese primer encuentro coincidirá con el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Así, evitará un encuentro con el actual jefe de Estado de ese país, Lula da Silva, a quien tildó de "corrupto" y "comunista" días atrás .

La información fue confirmada esta mañana por fuentes de Presidencia . Tal y como lo suele hacer en público, el vocero presidencial, Manuel Adorni, marcó que no podía confirmar ese viaje dado que los viajes internacionales del jefe de Estado suelen hacerse oficiales a los pocos días de realizarse.

Pero, en los hechos, Milei irá al evento ultraconservador que se desarrollará entre el 6 y el 8 de julio en Camboriú, en donde están confirmados como disertantes los expresidentes Jair Bolsonaro (Brasil) y José Antonio Kast (Chile). También hablará el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro. Todos ellos de gran vínculo con el jefe de Estado argentino.

La Fundación CPAC organiza varias veces por año foros en distintas partes del mundo, donde exponen los principales referentes globales de partidos de derecha y ultraderecha. El mandatario libertario ya lo hizo en febrero cuando viajó a Washington, Estados Unidos, y dio un discurso orientado en la amenaza de los "socialistas" y el "estatismo" . Ese fue el marco en el que Milei y el expresidente Donald Trump se encontraron tras bambalinas y se saludaron por primera vez cara a cara.

Con la aparición en ese foro, el Presidente evitará verse con su par brasileño Lula da Silva en la 63° Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados a desarrollarse entre el 4 y 8 de julio en Asunción, Paraguay. Días atrás había trascendido que Milei no planificaba ir.



Se trata de un nuevo episodio entre ambos mandatarios. Da Silva expresó en una conferencia la semana pasada que Milei "debe pedirle disculpas a Brasil y a él" . "No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que disculparse con Brasil y conmigo. Dijo muchas estupideces. Sólo quiero que se disculpe", sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores de ese país al ser consultado por el medio local UOL.

"Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina" , agregó Lula.

Horas después, Adorni fue consultado en su habitual conferencia de prensa y afirmó que el Gobierno no pedirá ninguna disculpa por las declaraciones del Presidente. Incluso, Milei subió la apuesta y dijo que no se arrepentía de acusar a Lula de "corrupto" y "comunista" porque, en rigor, así lo pensaba. "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?", expresó durante una entrevista televisiva.