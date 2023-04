Cambian las DDJJ de Ganancias y Bienes Personales: las claves y cómo serán ahora

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó la Resolución General donde se informan los nuevos montos a partir de los cuales los trabajadores deberán presentar las Declaraciones Juradas de Bienes Personales y del Impuesto a las Ganancias pero también incluyó una modificación que cambiará los topes para el período 2023.

El organismo recaudador elevó un 78,37% el monto desde el que es obligatorio hacer el trámite, por lo que el tope quedó por debajo de la inflación que acumuló el año pasado que fue de 94,8%, más de 16 puntos de diferencia.



Esta presentación de la Declaración Jurada es una obligación que exige la AFIP aunque la persona que supere el monto determinado no esté inscripta o no deba pagar estos impuestos, por lo que quienes superen el tope establecido deberán entregarla antes de la fecha estipulada.

Según la RG 5349/2023 los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados deberán presentar las declaraciones informativas aquellos cuyas remuneraciones brutas (gravadas, exentas y/o no alcanzadas) obtenidas en 2022 que resulten iguales o superiores a $6.600.000.

AFIP: cuándo hay que presentar la Declaración Jurada del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales

Este nuevo monto que se incrementó por debajo de la inflación pasó de $ 3.700.000 a $ 6.600.000 en el piso de las remuneraciones necesarias para realizar la presentación en la que se incluyen el aguinaldo.

"Es importante mencionar que los empleados que deban tributar el impuesto a las ganancias y/o el impuesto sobre los bienes personales (porque los bienes valuados superen el mínimo no imponible aplicable), deberán presentar las declaraciones juradas determinativas en lugar de las informativas", explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Las personas que cobraron en promedio $ 507.000 por mes durante 2022 deben realizar la presentación de la Declaración Jurada frente a la AFIP, un número que, por la inflación y la variación salarial de enero a diciembre del año pasado, no es similar en el recibo mes a mes.

Ganancias y Bienes Personales: hasta cuándo se pueden presentar las declaraciones determinativa e informativa

La fecha tope para las declaraciones juradas informativas será el 30 de junio de 2023 mientras que para las determinativas se informaron tres que corresponden a los números de CUIT.

Terminación CUIT Presentación Pago 0-1-2-3 12/06/2023 13/06/2023 4-5-6 13/06/2023 14/06/2023 7-8-9 14/06/2023 15/06/2023

AFIP: Declaración Jurada 2023

Desde la AFIP también realizaron una modificación para el período 2023: ya no realizará el ajuste del monto el organismo, sino que se regirá a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), ósea del promedio de aumentos de sueldo.

"Las deducciones, escalas y otros conceptos deberían actualizarse por la variación del IPC (Índice de precios al Consumidor) elaborado por el INDEC ya que la variación del RIPTE no es un parámetro que tenga relación con la capacidad contributiva de un contribuyente del impuesto a las ganancias", consideró Domínguez sobre esta nueva determinación.

Domínguez también aseguró que el RIPTE "puede o no acompañar la inflación, no tiene efecto sobre otras rentas, no tiene ninguna relación, no es un parámetro razonable" sobre este cambio que incluyó la AFIP para las presentaciones del período fiscal 2023.

AFIP: cómo saber cuál fue mi remuneración total en 2022

Para saber si se superó el tope que determinó la AFIP o cuál es el monto cobrado por relación de dependencia en el año anterior se debe: