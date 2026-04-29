El economista y dirigente del Frente Amplio (FA), Daniel Olesker, dejará su cargo como vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para asumir como nuevo subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a pedido expreso del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de la ministra Fernanda Cardona. Este cambio dentro del equipo de gobierno coloca a Olesker en un área más alineada con su perfil y trayectoria en temas económicos, productivos e industriales. Olesker consideró este cambio como “súper positivo” luego de reunirse con el presidente Orsi y la ministra Cardona. La idea es que Olesker realice un trabajo “complementario” con la ministra Cardona, en un momento en el que el gobierno asegura tener en agenda potenciar la producción y fortalecer sectores estratégicos. La actual subsecretaria Eugenia Villar será sustituida debido a diferencias con otras autoridades del ministerio, según informa La Diaria en base a fuentes del gobierno. Villar no tiene el mejor reacionamiento con Cardona, según la publicación. Además, se entiende que no ha sido “proactiva” en la gestión, por lo que se decidió sustituirla. Villar es una dirigente cercana a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. La explicación oficial es otra. La actual subsecretaria comenzará a trabajará en la Presidencia de la República, a nivel de Jurídica del Estado y litigios, y “en aras de ir delineando lo que sería un Ministerio de Justicia”, según explicó el presidente Orsi. “Es un cambio que vino bien, que lo analizamos con los distintos ministerios, con la ministra y el ministro. Además, yo con Daniel (Olesker) hablaba mucho de economía y hace mucho que no hablamos. Hablamos de otra cosa, creo que puede hacer un gran aporte. Es un cambio de piezas y veremos porque hay otras responsabilidades que también cambian”, sostuvo el mandatario sobre el perfil del nuevo subsecretario para Industria. Por el momento, no se ha definido quién reemplazará a Olesker en la vicepresidencia ASSE, el organismo más importante en el sistema público de salud.