El Gobierno oficializó la baja de 10 empresas de medicina prepaga, en el marco del plan de reordenamiento del sistema de salud privado que impulsa la administración de Javier Milei. La decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, a través de un edicto firmado por Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica de la Secretaría General. El organismo “ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado” de las diez entidades alcanzadas. En este caso, las prepagas rechazadas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes, entre ellos la presentación de documentación sobre actividad real, información financiera y datos de afiliados. Con esta nueva tanda, ya son 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva desde el inicio de la gestión de Milei. La medida apunta a que el padrón refleje únicamente a entidades que demuestren actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado. Gran parte de las bajas acumuladas se concentraron en enero, cuando se llegó a eliminar hasta 20 entidades de un solo golpe.