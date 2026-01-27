Los bonos soberanos en dólares cerraron en verde este lunes, con una dinámica positiva en toda la curva y una nueva compresión del riesgo país, que bajó hasta los 513 puntos.

En el tramo corto, las subas fueron contundentes. Los globales y bonares con vencimientos 2029 y 2030 avanzaron entre 2,5% y 4,6%, liderando las ganancias de la rueda.

El tramo medio también acompañó, con ganancias generalizadas en la zona de 1% a 2,5%, tanto en ley local como en ley extranjera. En el tramo largo, las subas fueron algo más moderadas pero consistentes, en torno al 0,7%–1,5%, con las paridades acercándose a niveles que no se veían desde antes del último ciclo de aversión al riesgo.

S&P Nerval y ADR

El S&P Merval en dólares subió más 1,2% hasta 2077 puntos. Fue una sesión toda verde para las acciones del Panel Líder con subas de hasta 6,5% para Transporadora de Gas del Norte y del 5,2% para Transener. La única baja del día fue para Ternium que bajó 4,3 por ciento.

Los ADR argentinos por su parte fueron de más a menos en Wall Street con subas de hasta 5% para BBVA Argentina y del 3,8% para Irsa. Cayeron Ternium, Edenor y Cresud. Wall Street, por su parte, cerró en verde.

El oro y la plata extendieron el rally tras subir hasta los u$s 5.145,39 la onza y u$s 117,69 respectivamente. El dólar estadounidense volvió a quedar bajo presión.El billete verde anotó su mayor caída en tres días frente a una canasta de monedas principales desde abril pasado, cuando los aranceles del “Día de la Liberación” impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump desataron una fuerte venta de activos de EE. UU.

Riesgo país rumbo a los 500m puntos

Diego Martínez Burzaco, country manager de Inviu, dijo en diálogo con El Cronista que, este buen comienzo de año estuvo impulsado por dos factores.

Advirtió el estratega: “Un flujo fuerte de capitales hacía América Latina, incluida la apreciación de las monedas contra el dólar estadounidense; y un muy buen mes de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Hacia adelante, con volatilidad lógica, debería continuar la compresión de spreads de no medir cambios o desvíos en el programa macroeconómico”, concluyó.

Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, por su parte, señaló que durante buena parte del año pasado, el Gobierno avanzó en varios frentes, pero los inversores, en especial los fondos del exterior y Wall Street, reclamaban una condición clave: “Acumulación de reservas. Esa señal no terminaba de aparecer de forma consistente”.

En enero, sin embargo, recordó Di Giorno, el panorama empezó a cambiar. “El 9 se pagaron los intereses de los bonos según lo previsto y, desde entonces, el Banco Central comenzó a mostrar una mejora clara en el frente externo. En lo que va del mes, la acumulación de reservas supera los u$s 1000 millones, un dato que llevó calma al mercado”, aseveró.

Para Di Giorno, la lógica es directa y ya conocida: “Cuando el BCRA logra acumular dólares, el riesgo país empieza a ceder de manera gradual. Esa es la dinámica que hoy están leyendo los inversores y explica buena parte de la compresión reciente”, sentenció.

Por último, Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, comentóm que los activos argentinos mostraron un desempeño sólido, con los bonos soberanos nuevamente en alza y una continuidad clara de la tendencia positiva observada en la semana previa.

“Esta dinámica se refleja en una nueva compresión del riesgo país, que vuelve a marcar mínimos, apoyada por un contexto de mayor previsibilidad macro y una mejora en las expectativas financieras”, dijo el experto.

Según la mirada de Maquieyra, el mercado empieza a validar un escenario de menor estrés crediticio, lo que sostiene la demanda por deuda argentina y refuerza la performance de los precios. “Esto repercute positivamente en las acciones que si bien hoy tuvieron un desempeño de mayor a menor el menor riesgo de crédito soberano aumenta las valuaciones a futuro”, aseguró.

Por último, Maquieyra concluyó que la baja del riesgo país a la zona de 517 puntos representa un mínimo desde 2018. “Hacia adelante, creemos que, si se mantiene el ritmo de acumulación de reservas y la disciplina macro, el riesgo país podría continuar convergiendo gradualmente hacia niveles más cercanos a los pares latinoamericanos. Este proceso no sería lineal, pero el sesgo sigue siendo favorable mientras se sostengan los fundamentos que hoy explican la compresión de spreads”, deslizó.