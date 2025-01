Adiós a la "soja dependencia": cuál es el sector que traerá más dólares este año

La industria energética local quiere avanzar un casillero más en el ranking de los principales complejos exportadores. Aunque todavía faltan conocerse los números de diciembre, las empresas del sector estiman que el petróleo y gas local conformarán el segundo mayor sector exportador del país, solo superado por la soja.

El país despachó petróleo -y gas, en menor medida- por u$s 8.626 millones hasta diciembre. Aún faltan los números del último mes del año, pero la expectativa de la industria es haber cruzado los u$s 10.000 millones.

De esta forma, la energía local estaría camino a convertirse en la segunda industria que más divisas le trae al país. Hasta ahora, esa medalla la tenía el complejo maicero. Se estima que ese grano ya generó u$s 8.000 millones , y cuando estén los datos de diciembre, podría estar con números similares a los del petróleo.

Tanto en petróleo como en gas, Argentina alcanzó récords de producción que no tenía desde 2003. Las compañías locales obtuvieron un promedio de 746.000 barriles de petróleo diarios, y ahora apuntan a llegar al millón.

Oleoductos del Valle (Oldelval) tiene muy avanzado el proyecto Duplicar, que ampliará la capacidad de transporte de petróleo. El "shale" que sale de Vaca Muerta podrá ir a tanques de almacenamiento y luego a exportarse.

Hacia los u$s 15.000 millones

Cuando esté listo, el petróleo que circulará por ese ducto tiene el potencial de seguir generando dólares que vengan de la exportación. Algunas estimaciones de las compañías -y que también circulan dentro del Gobierno - ubican los despachos del sector energético en un rango cercano a los u$s 15.000 millones para 2025.

Como todos los commodities, los precios del petróleo son fluctuantes, algo que también afecta a los agropecuarios.



Que el petróleo y gas superen al maíz sería un envión para los petroleros. El "granero del mundo", con la soja a la cabeza, está creciendo en exportaciones por la energía y la minería, industrias que no tenían esta relevancia exportadora hace unos años.

El país ya superó los u$s 72.642 millones en exportaciones hasta noviembre y habrá superávit comercial. Esa diferencia positiva entre exportaciones e importaciones es muy marcada en energía. En 2023, este sector importó por u$s 7.600 millones y exportó por u$s 7.200 millones, lo que arrojó un saldo negativo de uSs 400 millones .

Primer superávit en 20 años

La tendencia se revirtió en 2024, ya que bajaron las necesidades de importación de gas. Hasta noviembre, había un excedente de u$s 4.800 millones.

Tanto en el Gobierno como en el sector creen que ese superávit se agrandará en 2025. "Habrá menos necesidad de gas extranjero, por las obras en el gasoducto. Y, a la vez, crecerá el despacho de petróleo por la ampliación de Oldelval y otras obras de infraestructura que están en marcha. Podríamos tener un superávit aún superior al de 2024 ". acotan.