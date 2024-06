ADEPA lanza una campaña gráfica en defensa de la libertad de  expresión

En el marco del Día del Periodista, que se celebra cada 7 de junio en conmemoración de la fundación de La Gaceta de Buenos Aires por Mariano Moreno, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó una campaña gráfica con un mensaje sobre la importancia de la libertad de expresión y el rol del periodismo en la sociedad.



El comunicado de ADEPA, aunque no menciona explícitamente destinatarios, apunta claramente al gobierno del presidente Javier Milei. En diversas ocasiones, Milei ha descalificado el trabajo de los periodistas, acusándolos de ser "ensobrados", insinuando que reciben dinero para manipular la verdad. Frente a esta postura, la campaña de ADEPA enfatiza que "mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario".

Desde su creación, el periodismo argentino jugó un papel esencial en la construcción de la democracia. La Constitución de 1853/60 y su reforma en 1994, que incorporó el Pacto de San José de Costa Rica y el secreto de las fuentes informativas, protegieron estos principios, permitiendo al periodismo auditar los actos de gobierno y mantener un debate público saludable. La Declaración de Chapultepec, en cuya redacción participaron miembros de ADEPA, refuerza estos valores en el ámbito internacional.

A lo largo de cuatro décadas de democracia, el periodismo profesional en Argentina enfrentó desafíos intensos. Defendió la Constitución contra golpes militares, expuso el autoritarismo y reveló casos de gran repercusión pública, como los de María Soledad Morales y el soldado Omar Carrasco. Además, fue crucial en denunciar la corrupción y marcar las demandas ciudadanas en tiempos de crisis económicas y sociales.

El comunicado de ADEPA resalta que "el periodismo ha sido fundamental en la denuncia y la crítica de cuantos intentos ha habido por eliminar o degradar las garantías que fundamentan la sociedad republicana". La prensa auditó constantemente la conducta e idoneidad de los integrantes de los tres poderes del Estado, contribuyendo a enfrentar la pandemia con información precisa y oportuna.

La campaña también pone de manifiesto que, aunque la relación entre prensa y poder suele ser tensa, esta tensión es natural en una democracia. Sin embargo, advierte contra las patologías que transforman esta tensión en persecución y estigmatización, como se vio en las últimas dos décadas.

ADEPA hace un llamado a procesar las diferencias con tolerancia democrática y respeto a la libertad de expresión, recordando que el desarrollo institucional y social de Argentina depende de aprender de los errores del pasado.