Acuerdo con el FMI: ¿cómo se da la baja de deuda que argumenta el Gobierno?

Con el anuncio de que publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para conseguir el apoyo del Congreso al acuerdo con el FMI, el Gobierno incluyó un detalle fundamental: "El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública".

La pregunta que se suscitó tras conocerse el comunicado es ¿cómo tomar deuda va a reducir el total de la deuda?

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en varias oportunidades que los fondos obtenidos del FMI se usarán para cancelar parte de la deuda del Tesoro con el Banco Central.

Caputo explicó que el préstamo implica "nuevos fondos, pero no más deuda". En diálogo con LN+, explicó: "En el activo del Banco Central hoy respaldan los pesos unos bonos del Tesoro que se llaman letras intransferibles, que algunos dirían que son papelitos de colores. Con los dólares del FMI vamos a recomprar esa deuda del Tesoro en poder del Central y la tachamos. Por un lado, reducimos deuda, y, por otro lado, tomamos esta deuda con el FMI. En el neto, no aumenta, pero si mejora la calidad del balance del Central".

¿Alcanza?

Las primeras estimaciones privadas ubicaban el total de los fondos a obtener del organismo en los u$s 10.000 millones. Luego se proyectó que ascenderían a u$s 12.000 millones, y la estimación más arriesgada la tuvo el UBS que arriesgó que Argentina obtendría del Fondo u$s 20.000 millones, de los cuales u$s12.000 millones serían para cancelar pasivos y u$s8.000 millones en fondos frescos.

En el caso de las Letras Intransferibles, Facundo Herrera, analista de Research de MM Investments, señaló que el stock del Banco Central de Letras Intransferibles del Tesoro asciende a aproximadamente u$s 23.000 millones, medidas al tipo de cambio oficial.

Alan Versalli, economista de Eco Go, explicó que el valor nominal original de estos títulos ascendía a u$s 70.000 millones.

Si las estimaciones sobre los fondos del FMI se concretan, estos alcanzarían para recomprar gran parte de los títulos que tiene el Banco Central.

Por qué bajaría la deuda

Según explicó Haroldo Montagu, economista jefe de Vectorial, la explicación detrás del argumento de la baja de deuda se da por un fenómeno contable.

A modo de ejemplo, señaló: "El Tesoro en su momento le colocó una Letra Intransferible al Banco Central valuada en u$s 100. El Central le dio u$s 100 de sus reservas al Tesoro. El año pasado, el Central cambió la normativa y modificó la forma de valuar esa Letra Intransferible. En vez de valer 100, ahora valen 70. Pero el Tesoro sigue valuando esa deuda en 100".

En sentido, Montagu agregó que con 70 (que aportaría el FMI) el Tesoro podría cubrir las Letras Intransferibles que tiene el Banco Central, que dentro del Tesoro se contabilizan a 100, siendo este el valor original de las Letras.

"Conclusión, el Tesoro pasa de deberle 100 al Banco Central, que podía seguir sin pagarle porque no era exigible, a deberle 70 al FMI que se lo vamos a tener que pagar si o si", concluyó el economista.

De esta diferencia contable dio cuenta también la consultora Empiria, que marca que, según los criterios de valuación, el Tesoro cuenta con una emisión de Letras Intransferibles por u$s 69.344 millones, mientras que para el Banco Central se contabilizan por u$s 22.931 millones.

Federico Filippini, economista en jefe de Adcap, agregó que la operación implicará un aumento de la deuda neta, es decir, excluyendo las tenencias dentro del sector público.

El nuevo mecanismo de valuación mencionado anteriormente, que implica que para el Central la valuación de estos bonos se registre a "costo amortizado, sujeto al límite de valor recuperable", implicó, explicó Filippini, expresar una pérdida significativa en el balance del banco.

"Aplicando, por ejemplo, $10.000 millones de los desembolsos del FMI, el Gobierno podría cancelar $20.000 millones en LI, reduciendo así su deuda bruta. Sin embargo, la deuda neta, es decir, excluyendo la deuda dentro del sector público, aumentará", concluyó Filippini.