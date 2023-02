La actividad industrial tropezó en diciembre pero cerró 2022 en positivo

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) cayó un 2,7% interanual en diciembre, pero, en el acumulado del año, finalizó el 2022 con un alza del 4,3%, dijo hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).



En relación al mes anterior, la actividad manufacturera se contrajo 1,2%. A nivel interanual, diciembre fue el segundo mes en el año que vio numeros negativos: hasta ahora solo habia registro de un mes negativo en enero. Los restantes meses fueron con alzas, la más pronunciada la de mayo, cuando se expandió 11,6%.

El INDEC señaló que la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,4% respecto al mes previo.

En diciembre de 2022, once de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones de 15,8% en "Muebles y colchones y otras industrias manufactureras"; 3,8% en "Sustancias y productos químicos"; 1,6% en "Alimentos y bebidas"; 7,6% en "Productos de caucho y plástico"; 6,1% en "Prendas de vestir, cuero y calzado"; 7,4% en "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes"; 3,2% en "Madera, papel, edición e impresión"; 7,8% en "Productos textiles"; 1,8% en "Productos minerales no metálicos"; 2,7% en "Otros equipos, aparatos e instrumentos"; y 12,9% en "Otro equipo de transporte". Por su parte, se observan incrementos de 4,9% en "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear"; 1,8% en "Industrias metálicas básicas"; 1,4% en "Maquinaria y equipo"; 1,5% en "Productos de metal" y 5,5% en "Productos de tabaco".



Cómo le fue a cada sector industrial en 2022

En 2022, Alimentos bebidas y tabaco creció 2,5%; textiles, prendas de vestir, cuero y calzado acumuló una suba de 8, 2%; madera papel edición e impresión, 2,7%; refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, 3, 9%; minerales no metálicos y metálicas básicas, 3, 1%; productos de metal maquinaria y equipo, 7, 6%; otros equipos aparatos e instrumentos, 6,2 % automotores y otros equipos de transporte, 13, 1%; inmuebles y otras industrias manufactureras 0, 1%