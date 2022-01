El comercio con Brasil cerró el año con leve superávit y dejó atrás el rojo de 2020

Tras un 2020 en que la balanza comercial con Brasil cerró con un rojo de u$s 592 millones, Argentina recuperó el superávit en el intercambio bilateral en el año que acaba de finalizar, con un saldo a favor de u$s 67 millones.

En diciembre las exportaciones argentinas a Brasil totalizaron u$s 1235 millones, mientras que las importaciones de bienes desde ese destino llegaron a u$s 1139 millones, arrojando un saldo positivo de la balanza comercial de u$s 96 millones.

Prácticamente ése es el resultado final de todo el año, con exportaciones que entre enero y diciembre de 2021 acumularon u$s 11.949 millones que superan por el canto de una uña a los u$s 11.882 millones que se registraron en compras a Brasil.

Así lo reveló esta tarde la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales, dependiente del Ministerio de Economía de Brasil, destacando en sus estadísticas la recuperación del intercambio entre los socios mayores del Mercosur.

Mientras en 2020 el intercambio -suma de exportaciones más importaciones- llegó a u$s 16.386 millones, en 2021 la mejora fue notoria, trepando a u$s 23.831 millones.

El saldo positivo de la balanza comercial es una buena noticia en momentos en que el Banco Central está escaso de reservas, y dejando en claro que, lógicamente, siempre es un buen dato que el saldo sea favorable al país.

Pero es un resultado que se parece bastante a una victoria pírrica, habida cuenta de la férrea política de administración del comercio que implementó el Gobierno nacional a lo largo de todo el año, y denunciados asiduamente por parte de importadores e industriales argentinos.

Fue una política de administración del comercio que incluyó demoras en aprobación de licencias no automáticas y del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones-SIMI , abarcando no sólo a bienes finales sino también a insumos industriales, muchos de los cuales, como plásticos, químicos, mineral de hierro, autopartes, provienen del vecino país.

Las propias estadísticas de Brasil no dejan lugar a dudas. Mientras las exportaciones argentinas a ese destino crecieron el año pasado 51,3% en relación al año anterior, las importaciones desde el socio mayor del Mercosur lo hicieron a un ritmo de 39,9%.

Como resultado de ello, Argentina recuperó cuatro décimas porcentuales en el total importado por Brasil, pasando de 5% en 2020 a 5,4% el último año.

Entre las exportaciones argentinas las ventas de Vehículos de transporte de cargas representó en 2021 el 19,6% del total, y registró un incremento de 47,6% respecto del año anterior.

Le siguen en orden de relevancia, Vehículos de pasajeros (autos y pickups) con 12,4% de participación y crecimiento de 132,2% interanual, mientras que las exportaciones de Trigo y centeno en grano sin moler aumentaron 47,1%, las de Energía eléctrica caso 3000% (8,9% de participación) y Autopartes el 31,6%.