3J: El programa Acompañar llegó a 165.000 personas en situación de violencia y se amplía el presupuesto

Los datos oficiales de la Corte Suprema para el año pasado registraron 251 femicidios y 5 trans-travesticidios, lo que significa una muerte cada 35 horas. Si bien el número implica una baja del 13% contra el año anterior según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) del máximo tribunal, las demandas por mayores recursos vuelven a la resonar este 3 de junio (#3J), en el marco del Ni Una Menos, el día contra la violencia de género.

En ese marco, el Gobierno evaluó el impacto del plan contra la violencia de género, que buscó "cambiar el paradigma" para otorgar herramientas que permitan la independencia económica. El recurso insignia, el Programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades (MMGyD) llegó a 165.862 mujeres y personas LGBTQ+ en un año y cuatro meses.

El programa, que otorga un equivalente al salario mínimo, vital y móvil por seis meses, apunta a generar condiciones de independencia económica que permitan salir de la situación de violencia. La demanda fue mucho mayor a la estimada. En un principio se calculó que podía llegar a 30.000 personas, según reconocen en el equipo de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades

"El problema es que no hay datos, no hay estadísticas", explicó la funcionaria. Uno de los objetivos en ese marco es tener un registro único que permita cruzar información entre denuncias, pedidos de intervención y beneficiarias de programas para conocer cuántas personas están en situación de violencia de género, a lo que se suma una "encuesta de prevalencia" , que se busca institucionalizar y que pregunta si se sufrió una situación de violencia de género en el último año.

presupuesto ampliado

Las más de 165.000 mujeres y personas LGBTQ+ que accedieron al programa Acompañar reciben el equivalente hoy a $ 45.550 mensuales y después de los seis meses se busca su inserción laboral o en emprendimientos productivos de la mano de otros programas oficiales. El 90% del Presupuesto del MMGyD se destinó al Acompañar.

En los próximos días se conocerá un decreto en el que trabaja el ministro de Economía, Martín Guzmán, que reformula el Presupuesto 2022 que no fue aprobado por el Congreso. Allí habrá "un aumento importante" de los fondos para el MMGyD, anticipó Gómez Alcorta a El Cronista.

"Hasta mayo ya se ejecutó el 73% del Presupuesto para este año del Ministerio ", indicó la funcionaria, que también aseguró que el año pasado se ejecutó el 97% del presupuesto otorgado. El MMGyD pasó de un presupuesto de $ 272 millones que era lo que tenía el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en el gobierno anterior a los $ 17.500 millones previstos para este año, un crecimiento de 64 veces sin contar la inflación.

después del acompañar

Una de las demandas del 3J será la ampliación del programa Acompañar. No hay cupos para acceder pero el plazo de seis meses no se prolongará. "No está previsto extender el Acompañar", enfatizó Gómez Alcorta , que consideró que "es una buena noticia que se pida más Acompañar porque quiere decir que el programa funciona". En ese marco, resaltó que no tiene demoras y se paga desde Anses entre uno y dos meses después del ingreso.

Hoy se lleva adelante una nueva jornada contra la violencia de género en la Argentina

La continuidad tras el Acompañar llegaba de la mano del Potenciar Trabajo, el programa que, para contener el gasto público de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene 1,5 millones de beneficiarios y ya no recibe altas. Fueron 17.000 personas las que accedieron a ese programa tras el Acompañar y hoy lo que se busca es articular con otros programas como el Fomentar -de capacitación- que presentó la semana pasada el Ministerio de Trabajo y el programa Producir, para organizaciones sociales.



"La salida de la violencia es un proceso ", remarcó la Ministra sobre el impacto de los programas: cuántas personas salieron de la situación de violencia o cuántas lograron insertarse en el mercado laboral.