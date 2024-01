¿Paro de colectivos?: la paritaria UTA no avanza y las empresas van al "default"

En un movimiento conjunto, los representantes gremiales de los choferes de colectivos y las empresas le enviaron ayer cartas al ministro de Economía, Luis Caputo, para advertir de la situación económica crítica del sector y sus posibles efectos: un paro de los trabajadores o un lockout patronal .

La falta de fondos para operar el servicio derivaría muy pronto en una reducción de frecuencias o directamente la paralización de los servicios.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, le indicó a Caputo -ahora responsable de la Secretaría de Transporte tras la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro- que la negociación paritaria está trabada y "está en riesgo el traslado de millones de personas por día" .

Los choferes piden un salario básico de $ 777.700 para enero y de $ 972.125 para febrero, más una suma no remunerativa de $ 126.921 a diciembre, que las empresas no pueden ofrecer porque aseguran que no tienen el dinero suficiente para afrontarlo. Este miércoles se realizará otra reunión en la que tampoco habría avances.

A su vez, las cámaras AAETA, CEAP, CETUBA, CEUTUPBA y CTPBA enviaron una carta documento para recordar que el 90% de los ingresos del sistema viene a través de los subsidios que asigna el Estado y solo un 10% se recaudan vía tarifas de los pasajeros. El cálculo de costos se realizó con precios de septiembre 2023, pero desde entonces hubo fuertes aumentos del gasoil y los insumos .

Con todo, los empresarios plantearon que están endeudados, descapitalizados y operando con lo último que tienen, por lo que pronto se corre riesgo de parálisis en los servicios.

Tarifas, subsidios y "default"

Los aumentos de tarifas de un 251% que estaban planeados para este jueves 1 de febrero se encuentran momentáneamente suspendidos por una cautelar que puso la Justicia a pedido del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que el Gobierno recurrió.