A partir de las 17:00 (hora Argentina) del próximo jueves 25 de junio, el estadio Filadelfia será escenario de un crucial enfrentamiento entre Costa de Marfil y Curazao, correspondiente a la última jornada del Grupo E del Mundial.

La selección marfileña llega motivada y con la posibilidad de asegurar su paso a los dieciseisavos de final, dependiendo únicamente de su propio desempeño. Tras un prometedor inicio con una victoria por 1-0 contra Ecuador, Costa de Marfil sufrió una caída ante Alemania, donde perdió 2-1, lo que hace de este encuentro una auténtica final.

Curazao, en su primera participación en un Mundial, no se da por vencido. Después de haber sufrido una abultada derrota por 7-1 ante Alemania en su debut, el equipo caribeño logró un empate sin goles contra Ecuador, lo que les permite seguir soñando con una clasificación histórica. A pesar de estar en la última posición del grupo, aún tiene opciones matemáticas para avanzar y buscará conseguir una victoria que les permita continuar en el torneo.

El árbitro sueco Glenn Nyberg será el encargado de dirigir el partido, que se perfila como un enfrentamiento lleno de intensidad y emoción.

Perspectivas de Clasificación

Los equipos quieren asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo. El primero del grupo se enfrentará al tercer clasificado de alguno de los grupos E, F, G, I y J, mientras que el segundo lugar jugará contra el segundo del Grupo A. La noción de avanzar como uno de los mejores terceros dependerá de varios factores en la última jornada.

Horarios del partido, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas