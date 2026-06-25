En el estadio Filadelfia, Costa de Marfil se impuso a Curazao en la tercera jornada del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA, con un marcador final de 2 a 0. Los goles fueron anotados por Nicolas Pépé, quien se destacó en el encuentro al marcar a los 6 minutos del primer tiempo y nuevamente a los 18 minutos del segundo tiempo.

Pépé no solo fue fundamental en el resultado, sino que también mostró su calidad con 2 remates directos al arco y 18 pases completados con éxito. Otro jugador clave del partido fue Ibrahim Sangaré, quien tuvo una destacada actuación en el mediocampo, consiguiendo 60 pases correctamente realizados.

Curazao, dirigido por Dick Advocaat, utilizó una formación 5-3-2, con Eloy Room en el arco y una línea defensiva compuesta por Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus y Deveron Fonville. En el mediocampo se encontraban Tahith Chong, Leandro Bacuna y Livano Comenencia, mientras que en la delantera actuaron Jürgen Locadia y Juninho Bacuna.

Por su parte, Costa de Marfil, bajo la dirección de Emerse Faé, se presentó con un esquema 4-4-2, contando con Yahia Fofana como portero. La defensa estuvo formada por Guela Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande y Christopher Operi, mientras que en el medio campo jugaron Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié y Yan Diomande, con Nicolas Pépé y Ange Bonny como delanteros.

El árbitro del encuentro fue Glenn Nyberg, quien tuvo un control efectivo del partido.

Cambios en Curazao

60’ 2T - Salió Livano Comenencia por Jeremy Antonisse

76’ 2T - Salieron Jurien Gaari por Gervane Kastaneer, Deveron Fonville por Tyrese Noslin y Franck Kessié por Jean Michaël Seri

89’ 2T - Salieron Joshua Brenet por Shurandy Sambo y Jürgen Locadia por Brandley Kuwas

Amonestaciones en Curazao

29’ 2T Juninho Bacuna (Conducta antideportiva) y 37’ 2T Gervane Kastaneer (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Costa de Marfil

45’ 2T - Salió Amad Diallo por Christ Inao Oulaï

66’ 2T - Salieron Nicolas Pépé por Elye Wahi, Ange Bonny por Oumar Diakite y Yan Diomande por Bazoumana Toure

Amonestaciones en Costa de Marfil

34’ 1T Nicolas Pépé (Conducta antideportiva)