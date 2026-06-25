En un emocionante encuentro de fútbol, Ecuador superó a Alemania con un resultado de 2-1 en la tercera jornada del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA. El marcador se abrió tempranamente gracias a un gol de Nilson Angulo en el minuto 8. Posteriormente, en el segundo tiempo, Gonzalo Plata amplió la ventaja al anotar en el minuto 32, mientras que Alemania logró responder con un tanto de Leroy Sané en el minuto 1 de la primera mitad.

El jugador más destacado del partido fue Gonzalo Plata, quien mostró un rendimiento excepcional al anotar un gol, realizar dos remates a puerta y completar 21 pases con éxito. Nilson Angulo también fue fundamental en el triunfo, contribuyendo con un gol, 19 pases correctos y 4 balones recuperados durante el encuentro.

La estrategia del entrenador ecuatoriano Sebastián Beccacece se basó en un sistema 4-4-2, con Hernán Galíndez resguardando la portería; la defensa estuvo compuesta por Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; en el centro del campo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah y Nilson Angulo; mientras que en ataque se alistaron Gonzalo Plata y Enner Valencia.

En contraposición, el técnico alemán Julian Nagelsmann optó por un esquema 4-5-1, alineando a Manuel Neuer como arquero; la zaga incluyó a Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger y David Raum; el medio campo estuvo ocupado por Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala y Florian Wirtz; con Kai Havertz encargado de liderar el ataque.

El partido, que se llevó a cabo en el estadio Nueva York, contó con la dirección arbitral de Mary Penso.

Cambios en Ecuador

63’ 2T - Enner Valencia salió por Kevin Rodríguez

64’ 2T - Alan Franco fue reemplazado por Ángelo Preciado y Felix Nmecha por Maximilian Beier

71’ 2T - Salió Piero Hincapié por Pervis Estupiñán

84’ 2T - El cambio de John Yeboah por Félix Torres y Nilson Angulo por Jordy Caicedo

Amonestaciones en Ecuador:

42’ 1T - Piero Hincapié (Sujetar al rival)

4’ 2T - Alan Franco (Conducta antideportiva)

43’ 2T - Gonzalo Plata (Conducta antideportiva)

Cambios en Alemania

45’ 2T - Aleksandar Pavlovic fue sustituido por Angelo Stiller

59’ 2T - Joshua Kimmich salió por Malick Thiaw y Kai Havertz por Deniz Undav

72’ 2T - Florian Wirtz fue reemplazado por Pascal Gross

Amonestación en Alemania:

43’ 1T - Aleksandar Pavlovic (Conducta antideportiva)