El partido entre Escocia y Brasil está pautado para mañana a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Miami, en lo que será la tercera y decisiva jornada del Grupo C del Mundial.

Con el desenlace de la fase de grupos a la vista, ambos equipos luchan por un puesto en la siguiente ronda. La selección de Brasil ocupa el primer lugar con cuatro puntos, beneficiada por una diferencia de goles favorable, mientras que Escocia sigue de cerca con tres puntos, manteniendo su sueño de avanzar.

La Canarinha llega a este encuentro tras un empate 1-1 frente a Marruecos en su debut y una convincente victoria por 3-0 ante Haití en su segunda presentación, lo que les da la posibilidad de asegurar su clasificación como líderes de grupo.

Por otro lado, Escocia inició su participación con una victoria de 1-0 sobre Haití, pero sufrió un revés ante Marruecos con una apretada derrota 1-0, lo cual les obliga a dar lo mejor de sí para lograr el pase a la próxima fase.

César Ramos Palazuelos será el árbitro encargado de dirigir este emocionante encuentro.

Rumbo a los dieciseisavos de final

Al concluir la fase de grupos, el primero del grupo C se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J. La selección que termine en segundo lugar jugará ante el segundo del Grupo A. El adversario del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su posición final en la tabla de terceros.

Horario del partido por países

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas