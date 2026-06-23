El próximo jueves 25 de junio, a las 17:00 (hora Argentina), Ecuador se enfrentará a Alemania en el estadio Nueva York, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial.

Las circunstancias no podrían ser más diferentes para ambos equipos en este último partido de la fase de grupos. Alemania ya tiene asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final gracias a sus dos victorias previas, la más reciente un abultado 7-1 contra Curazao, seguido de un sólido 2-1 ante Costa de Marfil.

Por otro lado, la selección ecuatoriana, dirigida por Sebastián Beccacece, se encuentra en una situación apremiante. Tras iniciar el torneo con una derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil y un decepcionante empate 0-0 con Curazao, está obligada a conseguir una victoria y esperar otros resultados que le permitan avanzar en el campeonato.

El árbitro del encuentro será Mary Penso, quien estará al mando de este crucial enfrentamiento.

Camino hacia los dieciseisavos de final

Luego de esta fase de grupos, el líder de la zona se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo se medirá con el segundo del Grupo A. El destino del equipo que progresa como mejor tercero dependerá de su posición final en la clasificación.

Horarios según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas