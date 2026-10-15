Durante mucho tiempo, un viaje corporativo podía resumirse en una agenda de reuniones, una sala equipada, algunas horas de networking y el regreso a casa. Pero el escenario está cambiando. A medida que las empresas buscan que sus encuentros tengan un impacto que vaya más allá de una presentación o una capacitación, el destino y el hotel comienzan a ocupar un lugar diferente: ya no son solamente el escenario del evento, sino parte de la experiencia.

La evolución del turismo de reuniones en Argentina da cuenta de la relevancia que adquirió este segmento. Durante el primer semestre de 2026, la Ciudad de Buenos Aires registró 398 eventos MICE, entre congresos, convenciones, ferias y exposiciones. En el caso específico de congresos y convenciones, los hoteles fueron las sedes más utilizadas.

El dato adquiere otra dimensión si se considera que detrás de estos eventos hay una cadena que involucra a hoteles, gastronomía, transporte, servicios audiovisuales, entretenimiento y proveedores especializados. El turismo de reuniones es, justamente, uno de los segmentos que permite distribuir el movimiento turístico más allá de las temporadas tradicionales.

Pero además de crecer en volumen, el negocio está cambiando en su forma.

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Cuando el trabajo sale de la oficina

La búsqueda de experiencias no significa necesariamente que las empresas hayan dejado de priorizar los resultados. Por el contrario: la lógica es que un encuentro presencial pueda cumplir simultáneamente diferentes objetivos.

Una convención puede incluir una jornada de trabajo y, al mismo tiempo, una cena que favorezca el networking. Un viaje de incentivo puede combinar actividades recreativas con momentos de descanso. Un retiro ejecutivo puede incorporar gastronomía, bienestar o contacto con el entorno como parte de la agenda.

Este cambio también modifica el rol de los hoteles. La infraestructura continúa siendo importante, pero deja de ser suficiente por sí sola. Para los organizadores, contar con un espacio para reunir a cientos de personas es apenas una parte de la ecuación: también importa qué pueden hacer los participantes antes y después del evento, cómo se construye el vínculo entre ellos y qué posibilidades ofrece el destino.

El hotel como parte del programa

En el Caribe mexicano, esta transformación encuentra un terreno especialmente prometedor. Y allí aparece AVA Resort Cancun, una propiedad que combina el concepto de resort con una infraestructura diseñada para el segmento de reuniones y eventos.

La propuesta parte de una premisa clave: que los participantes no tengan que cambiar de escenario constantemente para pasar de una reunión a una actividad de networking, una experiencia gastronómica o un momento de descanso.

AVA cuenta con más de 8.300 m² destinados a reuniones y eventos, con espacios de diferentes dimensiones que permiten organizar desde encuentros corporativos pequeños hasta grandes convenciones.

Pero la infraestructura es solamente una parte de la propuesta. El resort reúne 1.614 habitaciones, suites y villas, todas con vista al Caribe, además de espacios de gastronomía, entretenimiento y bienestar.

De la reunión al incentivo

En este modelo, el concepto de viaje de incentivo también adquiere otra dimensión. Si el objetivo es reconocer a un equipo, fortalecer vínculos o generar una experiencia compartida, el destino deja de ser un elemento complementario.

AVA Bay, una laguna de agua salada de 11.450 m², cinco piscinas, un spa de más de 6.000 m² y diferentes propuestas gastronómicas forman parte de una oferta que busca ampliar las posibilidades para los grupos una vez terminada la agenda laboral.

El resort reúne restaurantes de cocina asiática, francesa, mediterránea, italiana, mexicana y propuestas de parrilla, además de mercados gastronómicos y opciones informales. Para un grupo corporativo, esto permite que una comida o una cena puedan convertirse en parte del programa y no solamente en una necesidad logística.

La nueva ecuación del turismo corporativo

El desafío para la industria MICE ya no parece ser solamente atraer eventos. También pasa por conseguir que cada encuentro tenga suficiente valor para justificar el viaje presencial en un contexto en el que muchas reuniones pueden realizarse de manera virtual.

En ese escenario, el lugar elegido empieza a importar tanto por lo que permite hacer durante la reunión como por lo que ofrece cuando la reunión termina.

Para los destinos, esto abre una oportunidad: convertir congresos, convenciones y viajes de incentivo en experiencias capaces de movilizar distintos sectores de la economía local. Para los hoteles, implica pasar de ser proveedores de habitaciones y salones a convertirse en parte activa de la experiencia corporativa.

Ese es el espacio en el que busca posicionarse AVA Resort Cancun: un resort donde el trabajo, el descanso, la gastronomía y el entretenimiento pueden convivir dentro de una misma agenda.