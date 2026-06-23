En industrias donde la continuidad operativa depende del acceso permanente a la información, la infraestructura tecnológica dejó de ser un soporte para convertirse en un habilitador del negocio. Ese fue el desafío que enfrentó Perforaciones Santacruceñas, empresa argentina dedicada a brindar servicios para el sector energético desde hace más de 15 años, al iniciar su proceso de modernización.

Con una estructura de entre 50 y 100 colaboradores y operaciones distribuidas entre sus oficinas de Capital Federal y la ciudad de San Julián (Santa Cruz), la compañía necesitaba evolucionar hacia un modelo más conectado, capaz de dar soporte al crecimiento del negocio y facilitar el acceso seguro a la información. Hasta mediados del año pasado, incluso, no contaba con un área formal de sistemas que centralizara este proceso.

En ese contexto, Metrotel comenzó a ocupar un rol central como socio tecnológico, diseñando una solución orientada a fortalecer la conectividad y sentar las bases para una infraestructura más escalable.

El proyecto comenzó con la implementación de un esquema de conectividad mediante enlaces IP dedicada que permitió unificar ambas sedes facilitando el acceso compartido a recursos críticos y mejorando la disponibilidad de la información entre equipos.

Pero el alcance del trabajo fue creciendo más allá de la red. Como parte del proceso de evolución operativa, Metrotel sumó además implementación de servicios de hosting para el correo electrónico corporativo y actualmente trabaja junto a la compañía en la migración de ese entorno hacia el ecosistema Microsoft. La coordinación del proyecto permitió simplificar una transición tecnológica que para muchas PyMEs suele implicar una carga adicional de gestión y recursos internos.

El resultado fue una evolución concreta en la forma de trabajar: procesos más ágiles, mayor integración entre ubicaciones y una infraestructura preparada para acompañar el crecimiento del negocio.

“Ya había trabajado anteriormente con soluciones de Metrotel en otras compañías y conocía la capacidad de respuesta y el nivel de servicio. Cuando surgió la necesidad de integrar nuestras operaciones y empezar a profesionalizar la infraestructura tecnológica, sabíamos que era un partner que podía acompañarnos no solo desde la conectividad, sino también en proyectos de evolución más amplios”, explican Fernando Fuentes de Perforaciones Santa Cruz.

La compañía destaca especialmente el modelo de trabajo construido con Metrotel, basado en cercanía, capacidad de respuesta y acompañamiento continuo. El vínculo comenzó a fortalecerse luego de un encuentro en un evento vinculado a ciberseguridad y evolucionó hacia una relación de trabajo colaborativa, donde el objetivo pasó de resolver necesidades puntuales a acompañar decisiones de infraestructura y operación con mirada de largo plazo.

Actualmente, Metrotel se consolidó como proveedor principal de conectividad de Perforaciones Santacruceñas y como un aliado estratégico para la siguiente etapa de evolución digital que estará orientado a incorporar capacidades del Cybersecurity Hub, la propuesta lanzada por la compañía para fortalecer a las organizaciones en la gestión integral de riesgos digitales. El ecosistema reúne servicios administrados de protección perimetral, monitoreo continuo, gestión de vulnerabilidades, concientización de usuarios y herramientas orientadas a anticipar amenazas y fortalecer la continuidad operativa.

Este caso refleja cómo una necesidad inicial de conectividad puede convertirse en el punto de partida para una transformación tecnológica más amplia. Y cómo contar con un socio capaz de combinar infraestructura, cercanía y nuevas capacidades digitales permite a las empresas avanzar de forma más simple, escalable y segura.