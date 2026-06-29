Hace diez años, medir la edad biológica era ciencia. Hace cinco, era marketing. Hoy es, cada vez más, una práctica clínica con respaldo y un objeto cultural en sí mismo. Los ejecutivos que medían su tiempo en runway empezaron a medir su cuerpo en pace of aging.

La diferencia entre edad cronológica y edad biológica no es retórica. La primera la define una fecha de nacimiento. La segunda, la velocidad real a la que las células acumulan daño, pierden función y reparan mal. Dos personas del mismo año pueden tener cuerpos que envejecen a ritmos distintos según genética, hábitos, estrés y exposiciones acumuladas. La novedad de los últimos cinco años es que esa diferencia, antes intuida, hoy se puede medir.

Los relojes epigenéticos son la herramienta. El primero relevante fue el Horvath clock, publicado en Genome Biology en 2013. Después llegaron variantes —GrimAge, PhenoAge— hasta llegar al más usado clínicamente en 2026: DunedinPACE, publicado por Belsky y colaboradores en eLife en 2022. Lo que mide es elegante: no qué edad tiene el cuerpo, sino a qué velocidad está envejeciendo en este momento. Una métrica accionable: si el ritmo se desvía, todavía hay ventana de modificación.

Cómo funciona, en una línea: se analiza el patrón de metilación del ADN —una “capa de marcas químicas” sobre los genes que cambia con la edad y con el ambiente— y se compara con miles de muestras de referencia. El resultado es un número: tu cuerpo, hoy, está envejeciendo a tal velocidad por año cronológico.

Lo interesante es lo que abre, no lo que cierra. El reloj epigenético no es un diagnóstico, es un mapa. Habla de tendencias, no de enfermedades específicas. No reemplaza un laboratorio sanguíneo, una resonancia, una consulta clínica. Pero da un dato que antes no existía: en qué dirección va el cuerpo. Y abre una conversación que va más allá del miedo o la curiosidad: ¿qué decisiones de vida estamos sosteniendo con ese dato?

Hay cosas que no se deberían decir. Que un test “rejuvenece”. Que reducir el número en una unidad implica ganar un año. Que un reloj reemplaza al criterio médico. La sobreinterpretación es la zona gris de toda métrica nueva, y los relojes epigenéticos no escapan a la regla.

Pero hay algo que sí conviene decir. En Argentina, este test ya está disponible en clínicas privadas, y empieza a aparecer en consultas de pacientes ABC1 de entre 35 y 55 años: el mismo segmento que mide su rendimiento financiero con cuidado obsesivo. Es cuestión de tiempo —poco tiempo— para que se vuelva una pregunta más en una evaluación clínica integral, junto con presión arterial, perfil lipídico y composición corporal.

Medir no garantiza vivir mejor. Pero no medir asegura una cosa: no saber.