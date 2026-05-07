Vistage Argentina, la red que conecta y potencia a los líderes empresarios para mejorar sus decisiones y resultados, llevó a cabo la “Experiencia Vistage China” en la que una delegación de casi 80 empresarios provenientes de toda la región LATAM se sumergió durante 7 días en un ecosistema de innovación de vanguardia, recorriendo las ciudades de Beijing, Shanghai y Shenzhen. Esta experiencia, que se desarrolló del 18 al 25 de abril, fue diseñada como una plataforma de aprendizaje de alto impacto, permitiendo a los ejecutivos conocer de primera mano las tecnologías y modelos de negocio que están redefiniendo las industrias globales e identificar qué prácticas pueden ser adaptadas para mejorar la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación en las empresas latinoamericanas. En este sentido, la agenda combinó la riqueza cultural histórica con visitas técnicas a centros de manufactura inteligente, robótica y movilidad eléctrica, entre otros. Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, destacó la relevancia de la iniciativa: “La Experiencia Vistage China fue una oportunidad transformadora que elevó la mirada estratégica de nuestros miembros. En un mundo interconectado, entender la velocidad y la escala de la innovación china resulta fundamental para liderar organizaciones resilientes en Latinoamérica. Conocer China desde su núcleo y como motor de transformación global nos permite anticipar tendencias y rediseñar el futuro de nuestras organizaciones”. Durante el itinerario, los participantes visitaron la Embajada Argentina en China y recorrieron compañías líderes que marcaron el pulso de la cuarta revolución industrial en pos de profundizar acerca de las oportunidades y desafíos de hacer negocios en ese país. En este marco, conocieron detalles de High Great (UAV) -empresa líder en tecnología de drones y enjambres autónomos para aplicaciones comerciales-; 3NOD -Centro de diseño e innovación en hardware inteligente y soluciones IoT-; SenseTime -una de las compañías de Inteligencia Artificial más valiosas del mundo y líder global en visión computacional-; Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), la mayor fabricante mundial de grúas portuarias y maquinaria logística, con sistemas avanzados de automatización e IA desplegadas en puertos de todo el mundo, entre otras. Lo más destacado por los asistentes fue la potencia del networking regional, un espacio donde nacieron vínculos genuinos entre referentes de América Latina. Este intercambio entre pares se transformó en el corazón de la experiencia, dando lugar a aprendizajes que trascienden fronteras. “Conectar con líderes de este nivel y compartir realidades tan diversas fue, sin duda, el mayor aporte del viaje”, destacaron los participantes sobre el valor de esta red colaborativa. Sobre la Experiencia Vistage China, Daniel Carmona -Coordinador en Vistage que viajó como participante de esta experiencia-, resaltó: “China no es un país que se entienda desde afuera, es algo que se vive desde dentro. Volví con una visión empresarial mucho más integradora y sistémica, donde la innovación convive con un fuerte foco en el cliente y la cooperación entre compañías como condición para crecer. También me impactó ver un sistema que funciona, que fluye, con millones de personas conviviendo con un nivel de orden y respeto realmente impresionante”. A su vez, consideró que “uno de los grandes valores fue el networking: las conversaciones, los vínculos generados y la posibilidad de compartir esta experiencia con otros líderes de la región. Eso también es parte del aprendizaje que nos dejó la visita a China”. Por otro lado, Mariela Vecchi -dueña de Euroservicios- destacó: “Esta inmersión en los ecosistemas de innovación chino confirmó que el futuro se construye hoy a través de la IA, la robótica y la automatización avanzada. Más que replicar modelos, mi propósito es disrumpir la escala local integrando tecnologías de vanguardia que redefinan la eficiencia operativa”. Y Flavio Davidovsky -Director de Ingeniería de Loginter- sumó: “China es un mundo distinto dentro del mundo que co-habitamos. Tienen un plan estratégico del que no se mueven un centímetro, no importa la coyuntura, no importa el corto plazo, el foco no cambia. Juegan con otras reglas, se entrenan diferente y compiten de otro modo”. Con esta iniciativa, Vistage Argentina reafirmó su posición como puente hacia el conocimiento global, brindando a sus miembros herramientas clave para anticiparse a los cambios y liderar con una perspectiva internacional. Vistage es la red que conecta y potencia a los empresarios. Genera y facilita espacios que permiten a los líderes compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas para que sus organizaciones crezcan, a la vez que generan un impacto positivo en la sociedad. Nació en Estados Unidos en 1957 y hoy tiene presencia en 40 países y cuenta con más de 47.000 miembros en todo el mundo. En Argentina, Vistage es Empresa B certificada funciona desde el año 2000 y actualmente cuenta con más de 2700 empresarios de todo el país. Más información en www.vistage.com.ar.